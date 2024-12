I ristorni cancellati a Varese irrompono in consiglio comunale e sospendono la discussione sul bilancio

Non avrebbero dovuto essere all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale di Varese dedcato al bilancio, ma i ristorni che il Governo ha tolto a Varese con la nuova finanziaria sono entrati a gamba tesa nella discussione.

Complice una “questione preliminare” agli emendamenti sollevata dal consigliere del Polo delle Libertà Luca Boldetti, che ha messo in dubbio la veridicità del bilancio presentato in serata, accusandolo di includere quei 4 milioni di euro in ristorni destinati a non essere erogati alla città di Varese.

Una domanda che ha ricevuto dapprima un parere tecnico negativo e successivamente una lunga risposta del sindaco Davide Galimberti, che ha parlato di un «oltraggio alla città» e di una «mancanza di amore». «Cosa avrebbe gridato Leoni da questi microfoni se fosse successo il contrario? Roma Ladrona? – ha detto il sindaco, infervorato – La decisione della Lega su questo territorio non può che disorientare i cittadini. Sembra una decisione centrale che penalizza i cittadini del territorio».

Alle parole di Galimberti è seguita l’esposizione di cartelli contro la Lega da parte dei consiglieri del PD. La reazione dei consiglieri di minoranza è stata immediata: prima hanno chiesto a gran voce al presidente del Consiglio Comunale, Alberto Coen Porisini, di intervenire contro quella che hanno definito una «pagliacciata», poi hanno lasciato l’aula quando il presidente ha minacciato di sospendere la seduta.

Risultato: seduta sospesa per alcuni minuti, mentre Lega e PD continuavano a litigare nel chiostro di fronte al Salone Estense, e i consiglieri del Pd rivolgevano ai colleghi della Lega frasi come «La Lega ruba i soldi a Varese» e «Roma Ladrona la Lega non… ah no».

«Abbiamo voluto manifestare nell’aula che rappresenta le cittadine e i cittadini di Varese la nostra contrarietà verso una norma chiaramente pensata contro la città di Varese. Se qualcuno pensa di colpire la nostra parte politica con questo provvedimento non capisce che in realtà sta colpendo i servizi essenziali a favore dei cittadini – ha dichiarato il capogruppo PD Giacomo Fisco quando le acque si sono calmate – Anni fa la Lega urlava in piazza “Roma Ladrona”. Oggi la Lega, che sta e governa a Roma, è invece la prima promotrice di tagli milionari alla nostra città».

«I fondi servono per tutelare i lavoratori, le crisi aziendali che si stanno registrando in provincia sono fortemente preoccupanti! – ha ribattuto Stefano Angei – La sola Regione Lombardia, negli ultimi 7 anni, ha dato 110 Milioni al comune di Varese. Purtroppo, molti dei quali sono stati spesi male, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti»

Dopo circa un quarto d’ora, la seduta è ripresa con la discussione degli emendamenti di Luca Boldetti.