I vigili del fuoco piangono Filippo Masi, capo reparto del comando provinciale di Milano

I vigili del fuoco di tutta la Lombardia piangono Filippo Masi, capo reparto del comando provinciale di Milano, rimasto coinvolto in un grave incidente a Settimo Milanese nella serata di venerdì 27 dicembre.

Masi, di ritorno dal turno in caserma, intorno alle 20.30 stava percorrendo con la sua moto la provinciale dalla Tangenziale Ovest in direzione di Vighignolo: la dinamica è ancora al vaglio, ma pare che il suo mezzo si sia scontrato con altri veicoli.

Per il 59enne non c’è stato nulla da fare: portato in ospedale dopo un primo tentativo di rianimazione sul posto, è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.

Padre di due figli, ha cominciato a fare il vigile del fuoco nel 1991 e nel 2025 sarebbe andato in pensione. «Siamo sconvolti per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto ai familiari», ha detto Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano a poche ore dalla morte del Capo Reparto Filippo Masi avvenuta ieri intorno alle 20.30.

Unanime il cordoglio da parte dei colleghi. Messaggi di vicinanza alla famiglia arrivano dai colleghi di Rho e di Legnano: «Con grande tristezza annunciamo la scomparsa improvvisa di un caro amico, il CR Filippo Masi, capo turno dei Vigili del Fuoco di Milano. Ieri sera tornava a casa dopo il turno di servizio quando ha avuto un brutto incidente con la sua moto. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Sarà sempre ricordato con simpatia e grande stima da tutti quelli che l’hanno conosciuto. Ciao Filippo».