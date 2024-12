Il biglietto della funicolare non è più integrato col bus urbano: da oggi 1,60 euro in più per salire al sacro Monte

Non è stata preceduta da nessuna avvisaglia la decisione dei gestori della funicolare del Sacro Monte di Varese, ATM e AVT, di scindere la sua tratta dal biglietto del bus urbano.

Da oggi, 19 dicembre, i biglietti del servizio urbano di trasporto pubblico locale non sono più validi per accedere alla funicolare. A dirlo sono degli avvisi apposti nell’area della funicolare Varese-Vellone-Sacro Monte per informare i passeggeri di questa importante modifica: fino a ieri, infatti, i biglietti degli autobus urbani consentivano anche di viaggiare sulla storica funicolare, mada oggi chi vorrà utilizzare la tratta Vellone-Sacro Monte dovrà acquistare un biglietto dedicato.

La decisione rappresenta un cambiamento significativo, specialmente in vista dell’afflusso previsto durante le festività natalizie, sia dal punto di vista economico e logistico: a farcelo presente un lettore, che si reca ogni giorno al borgo per lavoro: «la verifica è stata effettuata oggi da chi sale quotidianamente con i mezzi pubblici per lavorare, da domani valuteremo l’uso della macchina. Non sembra coerente con l’obiettivo di “incentivare “ l’uso dei mezzi pubblici…».

A confermare la novità anche Riccardo Santinon, che gestisce l’hotel Borducan al sacro Monte: «L’abbiamo saputo da una nostra dipendente, che viene da noi con i mezzi, e si è ritrovata questa novità questa mattina senza preavviso – commenta – Lo trovo un esempio di quanto poco siano considerati i residenti e i lavoratori del Borgo, alla faccia di tutti i proclami. E questo è uno solo dei casi di disattenzione nei confronti del Borgo».

Lo scorporo del biglietto è entrato anche in consiglio comunale, citato da Stefano Angei della Lega, durante il suo intervento per un ordine del giorno, che ha annunciato un’interrogazione sull’ argomento.

«Non solo non siamo la causa di questo aumento, ma siamo parte lesa – Ha controbattuto Andrea Civati – dell’aumento del biglietto ddella funicolare del sacro monte. non abbiamo mai autorizzato quest’iniziativa, anzi abbiamo più volte detto che non siamo concordi, andremo avanti su questo. Chiedo ad Angei di adoperarsi con la Regione Lombardia perchè ci aiuti a sostenere questa soluzione. E non escludo che questa faccia parte del provvedimento anti Varese del Governo».