Il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia lancia la campagna di raccolta firme sulle rotte di Malpensa

Il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia lancia la campagna di raccolta firme per chiedere “la riammissione degli Enti Locali Piemontesi nelle Commissioni Aeroportuali” dell’aeroporto di Milano Malpensa e la revisione delle rotte di decollo.

«La gestione delle rotte aeree e delle decisioni aeroportuali ha un impatto diretto sulle comunità circostanti, in particolare sui Comuni dell’Ovest Ticino» spiegano i promotori. «È fondamentale che gli enti locali abbiano voce in capitolo nelle Commissioni Aeroportuali per garantire che le loro esigenze e pre-occupazioni siano adeguatamente rappresentate».

Obiettivi della Raccolta Firme sono la riammissione degli Enti Locali e la ridefinizione delle rotte di decollo. «È necessario rivedere le rotte in decollo che interessano i Comuni dell’Ovest Ticino, per minimizzare l’impatto ambientale e acustico sulle comunità locali» (qui il monitoraggio Arpa sulle rotte).

«È tempo di far sentire la nostra voce! I piemontesi meritano di essere ascoltati e di avere un ruolo nelle decisioni che li riguardano».