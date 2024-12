Il “derby dei felini” va alle pantere del Renate: Pro Patria sconfitta di misura come all’andata

Si chiude con la sesta sconfitta stagionale il 2024 della Pro Patria, che a Meda perde di misura (1-0) contro il Renate, punteggio fotocopia del match d’andata nell’esordio stagionale (momento immortalato nella foto d’archivio di Roberta Corradin).

La partita tra le pantere brianzole e i tigrotti bustocchi nella prima giornata del girone di ritorno doveva essere il derby dei felini lombardi ma è sembrato più un match tra due squadre caute e guardinghe, qualità che non si addicono poi molto ai predatori. Di emozioni in campo se ne sono vissute infatti assai poche, se non per gol di Vassallo al 23′ che ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa, che si assicurano il quinto posto in classifica ancora una volta con un tiro da fuori area (passato tra le maglie biancoblu della Pro Patria, oggi in rosso) e l’ottava vittoria di corto muso, la decima complessiva.

Continua così il digiuno di punti pesanti per la Pro Patria, all’ottava prestazione senza goal a referto, con appena 14 reti messe a referto in 2o gare. Nonostante il possesso della sfera tenuto in mano per gran parte della partita, la Pro Patria non è mai davvero riuscita impensierire l’estremo difensore del Renate Nobili, con Colombo che, pur di provare a scardinare una delle migliori difese del campionato, nel finale di partita ha messo in campo tutto l’arsenale offensivo a disposizione schierando contemporaneamente 4 attaccanti: Pitou, Toci (entrato al 20′ della ripresa e sostituito al 42′), Curatolo, Terrani e Beretta, con questi due partite titolari come coppia d’attacco nel 352.

Ma né l’esperienza delle due punte titolari né la freschezza dei giocatori subentrati è riuscita a rimettere la partita in parità. E così la Pro Patria si appresta a trascorrere le feste sotto un’amara stella di Natale, nella speranza che la pausa di una settimana possa dare il tempo, a bocce ferme, per recuperare, almeno mentalmente, quanto lasciato indietro finora.

