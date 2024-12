Il grande concerto gospel di Cuveglio “per rincorrere lo spirito del Natale“

Natale è ogni giorno, se l’Amore nasce nel cuore. La voglia di stare insieme semplicemente, condividere, unirsi!

A Cuveglio, presso la Sala Polivalente, il 27 dicembre 2024 alle ore 21:00, si terrà il concerto gospel di musica natalizia “Merry Christmas” della Compagnia della Gru. Questo evento è patrocinato dal Comune di Cuveglio in collaborazione con AGE Cuveglio ODV.

Un concerto che scalderà il cuore: la musica sarà un canale di inclusione e creatività per tutte le età. Vi aspettiamo numerosi per incontrare la magia delle note, armonie uniche e canti che ci avvolgeranno in un ritmo che è al tempo stesso preghiera, ringraziamento, gioia e spiritualità.

Questo momento non sarà soltanto una festa, ma ci guiderà verso lo spirito autentico del Natale, invitandoci a tendere all’Amore e alla pace. Un pensiero particolare sarà rivolto alle zone colpite dalla guerra.

“Spiegatemi voi dunque, in prosa od in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.”