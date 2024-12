Il Natale dell’Imperatore: convivialità e magia natalizia a Maccagno con Pino e Veddasca

Il Natale a Maccagno si accende di magia con “Il Natale dell’Imperatore”, un evento unico che celebra le festività con gusto, tradizioni e divertimento per tutte le età.

In programma il 7 e 8 dicembre in Piazza Roma, la manifestazione – organizzata dal Comune, dalla neonata Commissione Commercianti, dalla ProLoco e da ASCOM Luino – trasformerà la piazza del paese in un villaggio natalizio dove il piacere di stare insieme sarà il vero protagonista. Due giorni ricchi di sapori, musica e attività per famiglie, amici e amanti della buona tavola.

Sabato 7 dicembre: sapori imperiali e festa per tutti

La festa inizierà alle 10:30, con l’apertura ufficiale dei mercatini natalizi, un’autentica celebrazione della gastronomia e dell’artigianato locale. Tra bancarelle di prodotti tipici, dolciumi natalizi e regali fatti a mano, gli appassionati di cibo e vino troveranno eccellenze enogastronomiche da assaporare sul posto o da portare a casa.

Nel pomeriggio, mentre i più piccoli saranno incantati dallo spettacolo “sulla mano di un giocoliere”, gli adulti potranno rilassarsi degustando un calice di vino, accompagnati dai sapori unici dei piatti offerti dagli stand locali. Non mancherà la presenza di due ospiti d’onore: Babbo Natale e l’Imperatore Ottone I di Sassonia, che renderanno ancora più speciale l’atmosfera natalizia. La giornata si concluderà con un “DJ set natalizio” a cura di DJ FEB, che animerà Piazza Roma no a tarda sera, tra musica, luci e convivialità, perfetto per chi cerca un momento di festa in compagnia.

Domenica 8 dicembre: tra tradizioni e gusto

Domenica inizierà con un momento di raccoglimento: la benedizione dei mercatini da parte del parroco locale seguito dall’apertura delle bancarelle gastronomiche e artigianali. Il pranzo domenicale sarà l’occasione perfetta per gustare le specialità natalizie offerte dagli stand, immergendosi in un’atmosfera di calore e convivialità. Nel pomeriggio, il “Christmas Magic Show” regalerà un tocco di meraviglia a grandi e piccini, mentre il grande albero di Natale in Piazza Roma sarà addobbato dai ragazzi delle scuole di Maccagno, in un momento di creatività e comunità.

A chiudere la manifestazione, il concerto del gruppo varesino “Sduet”, con arrangiamenti di violoncello, chitarra e batteria che sapranno emozionare il pubblico con un mix di brani classici e moderni, perfetti per concludere il weekend con stile.

Convivialità, sapori e tradizioni: un Natale imperdibile

«“Il Natale dell’Imperatore” è molto più di un evento natalizio – commentano gli organizzatori – è un’occasione per ritrovarsi con amici e famiglia, gustare eccellenze enogastronomiche e vivere un’esperienza che unisce tradizione e intrattenimento. Che siate amanti del buon cibo, del vino o semplicemente alla ricerca di una giornata da trascorrere in compagnia, questo evento saprà conquistarvi. Vi aspettiamo il 7 e 8 dicembre 2024 a Piazza Roma, Maccagno, per un Natale da ricordare. Portate i vostri cari e brindiamo insieme all’inizio delle festività».