Il saluto della Von ad Alberto Bellorini: “Ciao coach”

Lutto nel mondo sportivo varesino, in particolare per la pallanuoto e per la Von (Varese Olona Nuoto), la società che ha saputo portare in alto il nome della città in Italia. È morto a 66 anni Alberto Bellorini, ex giocatore, allenatore e dirigente del sodalizio varesino.

Tutta la VON si unisce al dolore di Andrea Luca e Simonetta per la perdita del loro caro papà e marito Alberto.

Sarai sempre dentro a queste mura e dentro il nostro cuore, grazie di tutto ti custodiremo nei nostri ricordi più cari

Ciao coach