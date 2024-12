Il Vigasio ferma sullo 0-0 una Varesina in inferiorità numerica

La sfida tra Varesina e Vigasio si è conclusa con il punteggio di 0-0. Nel primo tempo, il Vigasio ha sfiorato il gol del vantaggio con due occasioni ravvicinate tra il 24’ e il 25’. Al 30’ è arrivata la svolta della partita, con l’espulsione rimediata da Coghetto per somma di ammonizioni. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di mister Marco Spilli è riuscita a tenere botta e nel secondo tempo è anche andata vicina al successo in un paio di situazioni: prima con Rosa e poi, allo scadere, con Bertoli. Per la Varesina si tratta del secondo pareggio a reti inviolate consecutivo, dopo quello di Castellanza. In classifica le Fenici ora sono al terzo posto, a causa delle contemporanee vittorie delle dirette concorrenti Desenzano e Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Varesina scende in campo con il solito 4-2-3-1, che prevede Chironi in porta, in difesa, Bobbo, Cosentino, Coghetto e Miconi. In mediana Gianola è affiancato da Rosa. Sulla trequarti ci sono Sali, Guri e capitan Gasparri. In avanti il bomber Marco Bertoli

Mister Filippo Damini risponde con un 4-3-3. Tra i pali gioca Businarolo, il quartetto difensivo è composto da Novelli, Mboup, Frison e Rao. In regia agisce Hoxha affiancato da Mozzo e Capellari. Il tridente offensivo è composto da Bounafaa, Fanini e Boni.

Arbitra il signor Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia coadiuvato dagli assistenti Ruggero Marra di Torino e Marco Riccobene di Enna.

Primo tempo

Dopo i primi 20’ minuti caratterizzati da poche emozioni e da tanti errori tecnici, al 21’ il Vigasio ha realizzato il primo tentativo, con un tiro dalla distanza di Mozzo terminato alto sopra alla traversa. Al 24’ gli ospiti sono andati vicini al gol del vantaggio con Fanini che pesca in area Capellari, il quale in scivolata mette il pallone fuori di un soffio. Al minuto successivo la Varesina rischia ancora di prendere gol con Fanini che scappa sul filo del fuorigioco e calcia in diagonale, ma Chironi è reattivo e con il piede sinistro respinge la conclusione. La risposta delle Fenici arriva al 28’ con Bertoli, il quale ha prima stoppato con il petto il pallone e poi ha calciato con una sorta di girata, ma la sfera è facile preda del portiere. Al 30’ la Varesina rimane in dieci a causa dell’espulsione, per somma di ammonizioni rimediata da Coghetto. Al 36’ c’è da segnalare una bella punizione battuta da Guri con il pallone terminato di poco alto sopra alla traversa. Al termine dell’unico minuto di recupero le squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Al 10’ minuto il Vigasio si affaccia in avanti con Mozzo, che dal limite dell’area lascia partire un tiro rasoterra che termina fuori di poco alla destra di Chironi. Il portiere rossoblù è protagonista pochi istanti dopo con una bella parata su un colpo di testa ravvicinato di Boni. Al 20’ ingrasso in area dalla sinistra di Rao, il quale calcia con il sinistro, ma l’estremo difensore delle Fenici non si lascia sorprendere sul suo palo. Al 26’ Gasparri compie un grande salvataggio difensivo anticipando Boni, il quale avrebbe calciato da posizione molto ravvicinata. Al 36’ la Varesina va vicina al vantaggio, quando Sassi dalla fascia sinistra mette un bel pallone sul secondo palo, sul quale si avventa Rosa che a sua volta non riesce a inquadrare la porta, calciando altissimo. Al 45’ Miconi riceve un pallone tra le linee e entra in area a tu per tu con il portiere e finisce a terra, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Al terzo e ultimo minuto di recupero, Bertoli va ad un passo dal gol con un tiro rasoterra, respinto da Businarolo. Sul pallone vagante si avventa Miconi, ma era in una posizione troppo defilata per segnare. La partita finisce con il punteggio di 0-0.

Mister Marco Spilli ha commentato così la partita di oggi: “Chiaramente l’espulsione ha condizionato un po’ tutti i nostri piani, dato che avevamo l’obiettivo di ottenere un risultato pieno. Oggi dare un giudizio diventa difficile se non appellarci al fatto che i ragazzi abbiano fatto che i ragazzi sono stati ordinati in campo e hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, sapendo che ci sarebbe stato un secondo tempo di sofferenza. Anche se alla fine le occasioni più importati le abbiamo avute noi con rosa e Bertoli, oltre al possibile rigore su Miconi. Quindi posso soltanto dire che i ragazzi sono stati bravissimi perché hanno fatto una gara di grande sacrificio e questo aspetto mi fa ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda la difesa spero che la società riesca in settimana a trovare qualche ragazzo che possa venire ad aiutarci, vista il momento di difficolta dal punto di vista numerico”.