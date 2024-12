Incendio a Tradate nella notte, un ferito

Questa notte, alle ore 01:10, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nel comune di Tradate, in via 4 Novembre, a causa di un incendio divampato in un appartamento.

Le squadre provenienti dalle sedi di Tradate e Saronno sono giunte rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. L’intervento è stato tempestivo, ma il proprietario dell’appartamento è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi, è stato possibile evitare ulteriori conseguenze per i residenti della zona.