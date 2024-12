Incidente in Viale Liguria a Busto: un ferito e traffico rallentato

Incidente stradale con ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre, in viale Liguria a Busto Arsizio. L’allarme è scattato alle 15:27, quando un uomo di 69 anni è rimasto coinvolto in uno scontro contro un ostacolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza della Croce Rossa di Legnano e automedica (foto d’archivio), oltre agli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio per i rilievi del caso.

Il 69enne è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto sul viale di circonvallazione tra Sacconago e Borsano nei pressi dell’intersezione con Via Settembrini e ha visto un significativo rallentamento del traffico, con la formazione di code per circa un’ora.