ISA di Taino, una multinazionale in crescita con il “cuore” nel Varesotto

Immersa nel verde di Taino, in una posizione strategica, a due passi dal centro ma anche dai principali collegamenti infrastrutturali del Nord Italia, ha sede una realtà imprenditoriale diventata un punto di riferimento per il settore dell’energia. Fondata nel 1938, l’azienda ISA ha mosso i primi passi nel settore e in particolare nelle attività di taratura dei contatori di energia. Un’attività che l’ha portata a rafforzarsi e crescere. Nel tempo, si è trasformata in un’azienda leader nel settore degli strumenti di test e verifica degli asset della rete elettrica, coprendo ogni fase: dalla produzione alla distribuzione e controllo dell’energia.

Come molte aziende della provincia di Varese, ISA ha il suo cuore in provincia ma lo sguardo che si estende a tutto il mondo: l’head quartier resta a Taino dove lavorano circa 50 dipendenti. Nel 2018 alla sede sul Lago Maggiore si è affiancato negli anni anche un polo a Bologna. Nel 2021, il salto ulteriore verso l’internazionalizzazione: è entrata infatti a far parte del gruppo americano DOBLE che conta 800 collaboratori a livello mondiale. I punti di forza di questa dinamica e innovativa realtà sono la capacità di gestire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi, partendo dalle richieste del mercato fino alla sua commercializzazione a livello internazionale..

Un portafoglio di prodotti all’avanguardia

ISA ha sviluppato un’ampia gamma di strumenti tecnologici avanzati. Tra cui:

Famiglia DRTS : Strumenti per la taratura dei sistemi di controllo della rete elettrica. Il nuovo modello 700, in arrivo, rappresenta una pietra miliare, grazie a tecnologie di switching di nuova generazione e compatibilità con protocolli di comunicazione nelle centrali.

: Strumenti per la taratura dei sistemi di controllo della rete elettrica. Il nuovo modello 700, in arrivo, rappresenta una pietra miliare, grazie a tecnologie di switching di nuova generazione e compatibilità con protocolli di comunicazione nelle centrali. Strumenti TD e TDX : Dispositivi che analizzano la qualità degli elementi isolanti nei trasformatori, generando tensioni fino a 12.000 Volt e misurando sfasamenti tensione-corrente con precisione estrema. Questi strumenti calcolano il degrado degli isolanti con avanzate elaborazioni numeriche.

: Dispositivi che analizzano la qualità degli elementi isolanti nei trasformatori, generando tensioni fino a 12.000 Volt e misurando sfasamenti tensione-corrente con precisione estrema. Questi strumenti calcolano il degrado degli isolanti con avanzate elaborazioni numeriche. Sistemi di monitoraggio: Soluzioni sempre attive per il controllo delle centrali, capaci di intervenire automaticamente in caso di anomalie.

ISA utilizza microprocessori, FPGA e componenti elettronici di alta qualità per garantire le elevate prestazioni dei suoi dispositivi. Parallelamente, sviluppa software avanzati per il controllo e la gestione su piattaforme Linux Embedded e PC.

Opportunità di crescita e di lavoro

ISA è costantemente alla ricerca di talenti tecnici per il proprio team. Di seguito le principali posizioni ricercate e le opportunità di lavoro:

Per saperne di più sull’azienda