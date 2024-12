Jason Mannella e Aaron Luna le stelle della notte di pugilato a Laveno Mombello

Due incontri di pugilato tra professionisti preceduti da dieci combattimenti dedicati ai dilettanti. È ricchissimo il menu messo a punto dal Boxe Team Camacho, la società diretta da Giuseppe Facente, che ha scelto il ring di Laveno Mombello per precedere il Natale con una serata di sport emozionante.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre nella palestra di via XXV Aprile a Laveno dove il programma di incontri inizierà alle ore 20 per concludersi a tarda ora. I due clou arrivano a fine serata: tra le corde saliranno due “pro” della scuderia Camacho ovvero Jason Mannella e Aaron Luna rispettivamente nella categoria al limite dei 60 e dei 58,5 chilogrammi (pesi leggeri e superpiuma). In entrambi i casi sono previste sei riprese da 3′ ciascuna; le operazioni di peso sono fissate per venerdì 20 alla palestra Camacho di viale Ticino a Gavirate.

Per Mannella (classe 1996) sarà l’esordio assoluto nel mondo dei professionisti dopo una bella carriera da dilettante: l’allievo del maestro Vincenzo Fiorenza se la vedrà con il più esperto britannico Steven White, 36 anni di Plymouth che non ha un record entusiasmante. L’inglese ha infatti perso i quattro match “pro” disputati fino a questo momento.

Aaron Luna è invece al terzo combattimento della massima categoria: “El loco”, 24enne nato in Argentina ma trapiantato da anni nel Varesotto, ha vinto i primi due incontri in carriera e si appresta ad affrontare il rhodense Yuri Zanoli. Quest’ultimo combatte per i colori del Team Gladiators, ha un anno in più di Luna e una esperienza più solida in fatto di incontri disputati anche se ha raccolto molto poco in termini di successi (3, a fronte di 17 sconfitte e un pari).

Il resto del programma è dedicato ai dilettanti con ben dieci incontri in programma preceduti dall’esibizione tra i giovanissimi Gabriele Facente e Fabiano Calandrino. Tanti i pugili della scuderia “Camacho” sul ring: Sofia Scialpi, Pablo Robbiani, Fabio Antonello, Federico Vullo, Youness Semri e Xhani Marku. Anche la Master Boxe di Busto Arsizio è presente “in forze” e schiera Enrique Jacome, Francesca Donati e Samuele Poratelli.