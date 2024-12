La Eurotek cerca a Roma i punti per restare in alto

Messa in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la Eurotek Busto Arsizio ha ancora due partite per perfezionare una classifica già scintillante. Novara ha “difeso” il quarto posto nel turno infrasettimanale e la stessa Uyba, con i tre punti guadagnati contro Perugia, si è tenuta alle spalle Chieri ma i giochi sono ancora tutti aperti e rilevanti, perché salire in quarta posizione significa avere il fattore campo a favore.

Per proseguire la scalata le Farfalle devono… scendere ma solo a livello geografico: domenica 8 dicembre le biancorosse faranno visita allo Smi Roma Volley sullo storico campo del PalaTiziano, riaperto – finalmente – allo sport dopo lunghi anni di incuria. Le due squadre si affronteranno dalle ore 17 con Lualdi e compagne che si avvicineranno alla capitale in due tappe. Il viaggio sarà infatti in autobus con fermata a Modena per l’allenamento del sabato.

La partita con le laziali dell’ex libero bustocco Giorgia Zannoni non va sottovalutata: Roma condivide con Cuneo l’ultimo posto in classifica ma con un successo potrebbe anche scavalcare due-tre rivali e quindi parte tutt’altro che battuta, tanto più che può contare su una attaccante di rango qual è Orvosova che sfiora i 19 punti di media a partita. Per numero di punti è seconda solo a Antropova e Nemeth mentre è quinta nella graduatoria punti/set. Busto però arriva all’appuntamento in piena fiducia e con l’accoppiata formata da Rebecca Piva e Josephine Obossa che garantisce grande pericolosità.

Enrico Barbolini dovrebbe confermare lo stesso schieramento visto nelle uscite recenti (Boldini-Obossa, Sartori-Van Avermaet, Piva-Kunzler, libero Pelloni) pescando dalla panchina sia in caso di necessità sia per variare il gioco delle biancorosse. Le quali saranno accompagnate a Roma da un drappello di tifosi incuranti della distanza.

«Non abbiamo voglia di dare nulla per scontato – avverte Barbolini alla vigilia – Questa trasferta e quella successiva in Friuli Venezia Giulia a Talmassons saranno impegnative: metà campionato è uno spartiacque per la Coppa Italia e in questo momento la difficoltà maggiore è quella di gestire l’aspetto tecnico, fisico e mentale. Quando giochi a lungo a certi livelli è importante anche ricaricare le pile».

Smi Roma Volley – Eurotek UYBA Busto Arsizio Roma: 1 Provaroni, 2 Salas, 5 Ciarrocchi, 7 Rotar, 8 Rucli, 9 Adelusi, 10 Cicola (L), 11 Schoelzel, 13 Melli, 14 Zannoni (L), 17 Mirkovic, 18 Orvosova, 19 Muzi, 23 Costantini. All. Cuccarini.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4green Pinerolo; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze (7/12); Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara (7/12); Bergamo – Honda Olivero Cuneo; Cda Volley Talmassons Fvg – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Smi Roma Volley – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano.

Classifica: Conegliano 36 (12 – 0); Milano 27 (10 – 2); Scandicci 27 (9 – 2); Novara 23 (8 – 3); BUSTO ARSIZIO 21 (7 – 4); Chieri 20 (8 – 4); Bergamo 15 (5 – 6); Vallefoglia 14 (4 – 7); Pinerolo 12 (4 – 7); Firenze 9 (3 – 7); Talmassons 8 (2 – 9); Perugia 8 (2 – 10); Cuneo 7 (2 – 8); Roma 7 (2 – 9).