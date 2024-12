La fidanzata bustocca di Zerocalcare

In un modo o nell’altro Busto Arsizio fa spesso parlare di sé. Ci sono parodie di vario genere e la città stavolta è entrata in un podcast di Zerocalcare realizzato per Internazionale.

Il popolare artista da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre conduce un’edizione speciale del Mondo e racconta giorno dopo giorno le sue feste di Natale. ⁠

Nella seconda puntata, quella dedicata alla vigilia di Natale, parla del suo rapporto con la fidanzata di qualche tempo. “Lei era di Busto Arsizio e quando le ho detto dell’impegno per la sera della vigilia mi ha mandato un messaggio con solo due parole: “ke terun”. Che poi io so’ de Roma. Mica terun”.

Zerocalcare ci scherza sopra, ma alla fine rimarca bene le differenze di abitudini tra il Nord e il resto d’Italia anche sulle tradizioni natalizie.

Il podcast lo trovate qui.