La Futura passa anche a Concorezzo: ottava vittoria in fila

Meno scintillante di altre volte ma altrettanto concreta: è la Futura Volley Giovani che vince l’ottava partita consecutiva (3-1) piegando la resistenza della Imd Concorezzo, neopromossa coraggiosa, nel derby lombardo del Girone B di Serie A2.

Un raggruppamento che la formazione di Busto Arsizio continua a comandare con un punto di vantaggio su Trento che ha vinto con un rotondo 0-3 ad Albese. E proprio le due maggiori protagoniste si incontreranno nel prossimo turno (domenica 22, ore 17) sul campo della Itas, dopo aver disputato entrambe la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia.

In Brianza la Futura vince le prime due frazioni con margini ridotti, perché le padrone di casa vendono cara la pelle su ogni pallone. Poi è la IMD a sorprendere le biancorosse nel terzo parziale in cui Busto spreca un vantaggio con qualche errore e si fa infilzare 25-23. La squadra di Beltrami però si ricompone subito e nel quarto set mette gli ultimi punti esclamativi pur con qualche brivido portato da una Concorezzo che merita più della classifica attuale.

Per Busto è l’ottava vittoria consecutiva, il decimo risultato utile in fila. La MVP del match è Alyssa Enneking, autrice di 23 punti col 44% e stakanovista in ricezione con 44 palloni respinti con un buon 45% di positiva. In doppia cifra anche Elisa Zanette con 15 punti, Bianca Orlandi e Sofia Rebora con 12. Tra le padrone di casa ben 25 i punti della greca Tsitsigianni.

«Abbiamo lavorato tanto nei giorni scorsi, sapevamo che non avremmo avuto la condizione migliore ma la cosa fondamentale era accettare il fatto di non essere splendidi – spiega coach Beltrami al termine dell’incontro – Mi sono arrabbiato solo nel terzo set: complimenti a Concorezzo, cresciuta tantissimo, ma noi siamo stati leziosi dove non serviva, cercando di spaccare il mondo. Bisognava fare punti fuori casa e ce l’abbiamo fatta poi vediamo cosa succederà a Trento anche se in mezzo c’è la Coppa Italia contro Macerata».