La Futura Volley brilla in Salento: sesta vittoria in fila per Busto

La Futura Volley Giovani chiude il girone di andata della prima fase centrando un successo da tre punti a Melendugno, 1-3 ai danni delle padrone di casa della Narconon. Quella ottenuta in Salento è la sesta vittoria consecutiva, risultato che consente alle Cocche di agganciare in vetta al girone la Itas Trentino, vincente solo al tie-break con Cremona.

Busto è quindi seconda (per lo scontro diretto) in questo momento e quindi dovrà affrontare la terza del girone A nei quarti di finale in partita secca del tabellone di Coppa Italia. Il prossimo 18 dicembre la Futura ospiterà quindi la Cbf Balducci Macerata che ha ottenuto finora 18 punti nell’altro raggruppamento dove San Giovanni in Marignano ha la prima testa di serie.

A Melendugno la squadra di Beltrami ha messo in campo una prestazione tutta cuore e carattere. Dopo due set vinti senza difficoltà (a 16 e 17 punti), le biancorosse hanno accusato un passaggio a vuoto nel terzo parziale vinto 25-18 dalle padrone di casa. La Narconon ha quindi provato a portare il match al quinto set ma la Futura non si è fatta sorprendere. Finale da infarto con Melendugno che non riesce a convertire il set point e con Orlandi che mette a terra l’ultimo pallone a favore di Busto.

La MVP della gara è stata Sofia Monza, attenta e lucida nelle scelte in regia e capace di mandare in doppia cifra ben tre giocatrici: Zanette (16 punti), Enneking (16 col 51%) e Rebora (10 con 3 muri). Tra le salentine 15 a testa per Malik e Joly.

Narconon Melendugno-Futura Volley Giovani 1-3

(16-25, 17-25, 25-18, 24-26)



Melendugno: Caracuta 1, Malik 15, Riparbelli 5, Biesso 3, Joly 15, Tanase 11, Ferrario (L), Passaro, Andrich 1, Maruotti 1, D’Onofrio. N.e. Fioretti. All. Giunta.

FVG Busto A.: Monza 2, Zanette 16, Rebora 10, Kone 7, Enneking 16, Orlandi 8, Cecchetto (L), Baratella 1, Zakościelna 4, Brandi, Del Freo 1. N.e. Landucci, Osana (L2). All. Beltrami.

Note. Durata set: 26’, 25’, 26’, 33’; tot. 2h,00′. Futura: battute sbagliate 10, vincenti 5, ricezione positiva 44% (perfetta 22%), attacco 40%, muri 5, errori 19.

CLASSIFICA Gir. B (dopo il girone di andata)

Trento, FVG BUSTO A. 21; Offanengo 17; Cremona 15; Olbia, Melendugno, Altafratte 14; Albese 9; Concorezzo 8; Altino 2.