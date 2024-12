“La Lonate” dà spettacolo all’International Tattoo Hohenloe vicino a Stoccarda

La Fanfara Bersaglieri di Lonate Pozzolo stupisce il pubblico tedesco (e internazionale) e ora si prepara al grande concerto di Natale in quel di Busto Arsizio.

In attesa dell’esibizione al Teatro Sociale della città lombarda – in programma il prossimo otto dicembre – la celebre banda militare di base a Lonate si è recata, nel weekend del 23/24, a Hohenlohe, cittadina del distretto governativo di Stoccarda.

L’occasione era l’International Tattoo Hohenlohe, un apprezzato tattoo, vale a dire una esibizione collettiva di formazioni musicali militari, spesso accompagnate anche da coreografie “disegnate” dai componenti sulle “piazze d’armi” allestite per l’occasioni.

Gli organizzatori del tattoo tedesco «hanno voluto fortemente e con molta insistenza la presenza del gruppo lonatese , ben conosciuto in ambito internazionale» sottolineano i bersaglieri.

Dopo un lungo viaggio reso complicato da copiosa nevicata, “la Lonate” ha potuto fare le prove prima dello spettacolo.

«Il tattoe è uno spettacolo che raccoglie la presenza di gruppi bande di diversa provenienza mondiale e sono particolarmente seguiti nei paesi del nord Europa, in particolar modo in Germania. I biglietti per lo spettacolo si sono esauriti in poche ore già nel mese di giugno al momento della prevendita».

Il carosello con la creazione di varie figure alternate pei brani musicali hanno conquistato tutti gli spettatori. «Gli applausi raccolti i commenti e l’entusiasmo degli organizzatori e degli addetti ai lavori al termine del nostro show giustifica appieno per gli sforzi e delle prove fatte nel corso della stagione». Esibizione tanto apprezzata che il pubblico ha richiesto anche un “bis” alla “Tramonti-Crosta”.

A Hohenlohe le trombe lonatesi hanno affiancato altre formazioni tra cui spiccavano le cornamuse scozzesi e dei “Black Pipes” di Aschuffenburg in Baviera.

Notevole l’esibizione nell’Inno alla Gioia, inno dell’Europa:

Ora si guarda al concerto al Sociale di Busto, fissato domenica 8 dicembre (qui i dettagli). A Gennaio invece ricominceranno i corsi musica tenuti da docenti della Fanfara, «per informazioni potete inviare mail a info@fanfaralonate.net o in alternativa chiamare 347 2793792».