La magia delle feste vi aspetta nel Paese di Natale di Nicora Garden a Varese

Ecco un piccolo assaggio della magia che potete trovare al Paese di Natale di Nicora Garden, a Varese in via Carnia 133.

Galleria fotografica Magiche idee nel Paese di Natale di Nicora Garden a Varese 4 di 16

Decorazioni, alberi, luci, presepi e tantissime idee per i tuoi regali di Natale per realizzare dolci pensieri per i tuoi cari, amici e parenti

Il Paese di Natale è aperto fino al 24 dicembre, sabato e domenica con orario continuato. Domenica 15 dicembre dalle 14 alle 18 ci sarà anche il secondo appuntamento con Babbo Natale per tutti i bambini.

Clicca qui per maggiori informazioni

Nicora Garden è in via Carnia 133 a Varese

https://www.nicoragarden.it

https://www.instagram.com/nicoragarden/

https://www.facebook.com/NicoraGarden