La mobilità di disabili e anziani garantita dagli imprenditori della Valle Olona

È stato donato ieri, venerdì, il nuovo pulmino per Auser Insieme Castellanza. Il mezzo, allestito grazie all’impegno di tante realtà imprenditoriali del territorio catalizzate da Simona Paitoni di Global Mobility System, andrà a potenziare per quattro anni un servizio che già oggi permette a moltissimi anziani e disabili del territorio da Castellanza a Fagnano Olona di potersi muovere sul territorio.

L’iniziativa è stata salutata nel cortile del Comune di Olgiate Olona dal primo cittadino Gianni Montano e dalla collega di Castellanza Cristina Borroni in un’atmosfera natalizia alimentata dalle luci del villaggio di Natale allestito nel cortile interno.

Particolarmente sentito il ringraziamento di Nicoletta Cattaneo, da 8 anni presidente di Auser Insieme Castellanza, che ha ricordato i numeri impressionanti dell’associazione che nei primi 9 mesi del 2024 ha già garantito 40 trasporti giornalieri con oltre 71 mila km percorsi su e giù per la Valle Olona fino a Busto Arsizio.

Il nuovo pulmino è attrezzato per il trasporto delle persone in carrozzina e sarà fondamentale per molte famiglie di un territorio ampio. Il servizio è garantito da 26 volontari che mettono a disposizione una parte cospicua del loro tempo a favore della popolazione più fragile: «Abbiamo bisogno di nuovi volontari che sgravino quelli che già abbiamo. Il loro impegno è encomiabile ma, visti i volumi, sta diventando un vero e proprio lavoro» – ha detto la presidente.