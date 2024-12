La UYBA supera Il Bisonte e vola al quinto posto in classifica

Non smette di vincere la Eurotek UYBA Busto Arsizio che supera anche Il Bisonte Firenze per 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 25-19) e conquista tre punti fondamentali che oltretutto valgono il quinto posto in classifica, almeno per una notte. In attesa dell’eventuale risposta di Bergamo che, però, affronta la favorita Milano.

La partita è iniziata in salita per la UYBA, che si è trovata subito sotto di un set, faticando a contrastare la potenza offensiva di Malual, la migliore delle sue, che ha messo a referto 21 punti. Le toscane hanno fatto sentire la loro presenza anche in difesa, con una retroguardia solida e pronta a respingere gli attacchi bustocchi. In questa fase del match, la squadra di Barbolini ha dovuto lottare duramente per non perdere il passo, ma il cambiamento è arrivato nel secondo set.

La svolta si è materializzata a metà del secondo parziale, quando il tecnico della UYBA ha deciso di inserire Olaya al posto di Piva e di far entrare Frosini. La scelta si è rivelata decisiva. Frosini, in particolare, ha mostrato una forma straordinaria, chiudendo con 17 punti e un impressionante 65% in attacco, diventando non solo MVP della partita ma anche la top scorer della squadra. Grazie al suo apporto, la UYBA ha ritrovato equilibrio e, passo dopo passo, è riuscita a imporre il proprio gioco, nonostante la resistenza strenua del Bisonte.

Un altro aspetto che ha fatto la differenza è stato il gioco difensivo della UYBA. Contro un Bisonte Firenze particolarmente ispirato in fase di ricezione e difesa, la squadra di Busto Arsizio ha dovuto spremere tutte le sue risorse in seconda linea. Da segnalare la prova di Pelloni, che ha lottato su ogni pallone e che, a pieno merito, avrebbe potuto essere a sua volta l’MVP della serata, per la sua determinazione e le sue giocate decisive in difesa.

Nel reparto offensivo, oltre a Frosini, anche Kunzler ha garantito una solida prestazione, con 14 punti, mentre Van Avermaet ha continuato a rappresentare una vera spina nel fianco per la retroguardia toscana, mettendo in difficoltà la difesa del Bisonte con attacchi potenti e precisi.

È stata una vittoria di squadra, frutto di sacrificio e determinazione, che permette alla UYBA di guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia. Con questo successo, la squadra di Barbolini ha dimostrato ancora una volta di essere pronta a lottare su ogni campo, portando a casa tre punti pesanti in vista dei prossimi impegni del campionato.

GIORGIA FROSINI: «Sono felicissima di aver dato una mano alla squadra, soprattutto oggi in una gara in cui magari non siamo partite benissimo, contro una squadra che ha messo in campo tutto e a cui va un grande applauso. Sono felice del premio di MVP, ma se sono andata così bene è merito di tutte le mie compagne e del gran lavoro che facciamo tutti i giorni in palestra. Sono emozionata, per me quello che è successo stasera conta tantissima e voglio continuare a in impegnarmi per migliorare sempre più».

La partita

Primo set – La partita parte bene per le padrone di casa, che spingono in avvio con un ottimo servizio di Piva e Obossa, con quest’ultima che mette a segno 6 punti nel primo parziale (6-3). Tuttavia, qualche errore di troppo in fase di gestione consente al Bisonte Firenze di recuperare e sorpassare le bustocche (6-8). Malual, autore di 7 punti nel set, diventa il faro della squadra di Battistoni, che allunga grazie anche ad una buona difesa e a un attacco efficace, chiudendo il set 17-25.

Secondo set – La UYBA parte con maggiore aggressività: Van Avermaet è protagonista con due muri e due attacchi (9-4). Firenze non molla, ma la squadra di Barbolini è più concentrata e trova la giusta intensità. Con l’ingresso di Frosini per Obossa e Olaya per Piva, la UYBA ritrova equilibrio e recupera il vantaggio. Frosini, in grande forma, realizza due colpi decisivi per il pareggio sul 13-13, mentre Olaya piazza una doppietta che porta la squadra sul 16-14. La UYBA non si ferma e, con Van Avermaet e Kunzler a segno, chiude il set 25-20.

Terzo set – Barbolini conferma Frosini e Olaya, e la squadra di Busto Arsizio prende subito il controllo della partita. Con Kunzler e Boldini a firmare un break importante (9-5), e Pelloni sempre presente in difesa, la UYBA aumenta il vantaggio (13-8). Frosini continua a essere protagonista, con un muro decisivo sul 24-19, prima di chiudere il set 25-15 con un altro colpo vincente. La squadra ora sembra aver trovato il giusto ritmo, con Frosini che firma ben 7 punti nel parziale.

Quarto set – Frosini e Kunzler aprono con il 8-6, poi Sartori firma un muro decisivo sul 9-6. La squadra di Barbolini mantiene il controllo del gioco, con Piva e Frosini che colpiscono nei momenti cruciali. Firenze prova a reagire, ma la UYBA è solida e difende il vantaggio (14-14) con determinazione. Sul 19-15, Frosini e Piva mettono il turbo alle Farfalle e chiudono il set sul 25-19.

Il tabellino

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-1

(17-25, 25-20, 25-15, 25-19)

Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl (L) ne, Piva 9, Olaya 5, Van Avermaet 7, Morandi, Lualdi ne, Sartori 6, Obossa 9, Frosini 17, Kunzler 14, Boldini 1, Scola ne. All. Barbolini.

Il Bisonte Firenze: Acciarri 4, Manual 21, Butigan 6, Leonardi (L), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 4, Mancini 4, Ribechi ne, Lapini (L) ne, Cagnin, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. Bendandi.

Note. UYBA: ace 4, errori 14, muri 10. Firenze: ace 3, errori 8, muri 9. Durata: 21′, 26′, 25′, 26′. Spettatori: 1690