La Varesina ritrova la vittoria: Sondrio battuto 3-2

La Varesina è tornata a vincere grazie a un preziosissimo 3-2 rifilato alla Nuova Sondrio. Per la squadra di mister Marco Spilli la gara è iniziata in salita, perché al 4’ minuto Chillemi ha portato in vantaggio la formazione ospite. I rossoblù hanno reagito immediatamente e al 10’ sono riusciti a pareggiare grazie al primo gol in maglia Varesina del nuovo acquisto Mattia Mauri. Il gol del sorpasso è arrivato al 35’, grazie ad una combinazione tra Mauri e Bertoli, con quest’ultimo che ha insaccato il gol del 2-1. In avvio di ripresa è partita meglio la squadra di mister Marco Amelia che al 72’ ha pareggiato grazie ad un gran gol di Escudero. I padroni si casa a dieci dalla fine si sono riportati in vantaggio grazie alla prima rete stagionale di Simone Bobbo per il definitivo 3-2. Questi tre punti sono molto importanti per la Varesina che ha approfittato del pareggio della capolista Ospitaletto contro il Ciliverghe. Ora per le Fenici la vetta è distante di sole due lunghezze.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con il 4-2-3-1. Tra i pali Chironi, il quartetto difensivo è composto da Gianola, Cagia, Cosentino e Siciliano. In mezzo Guidetti è affiancato da Ghioldi. A supporto di Bertoli ci sono Sassi, il nuovo acquisto Mauri e Gasparri.

La prima Nuova Sondrio di mister Marco Amelia scende in campo con un 4-2-3-1. A difesa della porta c’è Rodriguez. La linea difensiva è composta da D’Alpaos, Texeira, Cugola e Escudero. In mediana ci sono Badje e Arsenijevic. Sulla trequarti Muletta, Marras e Busto. Il centravanti è Chillemi.

Arbitra l’incontro Marco Melloni da Modena coadiuvato dagli assistenti Gabriele Elisino di Ostia e Cristiano Rosati della sezione di Roma2.

Primo tempo

Al 4’ minuto Chillemi sfugge alla difesa rossoblù e con un diagonale insacca il gol del vantaggio per la Nuova Sondrio. All’11’ gli azzurri vanno vicino al raddoppio con Muletta che arriva a calciare in area di prima intenzione, ma Siciliano si immola e devia il pallone. Al 10’ arriva pareggio della Varesina con il primo gol di Mattia Mauri in maglia rossoblù: Gasparri è bravissimo a lasciare sul posto D’Alpaos e a mettere in mezzo per l’accorrente con il numero 17 che deposita in rete il gol del pareggio. Al 21’ Ghioldi ha provato un tiro dalla distanza bloccato da Rodriguez. Al 34’ Mauri entra in area e mette in mezzo un pallone per Bertoli che manca di pochissimo il tocco decisivo. Un minuto più tardi Mauri serve ancora Bertoli che stavolta salta il portiere e insacca il gol del vantaggio per la Varesina. Al 45’ occasione per gli ospiti con Busto che entra in area, ma calcia debolmente e Chironi blocca senza problemi. Al termine dell’unico minuto di recupero le squadre vanno al riposo con la Varesina in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Al 5’ occasione per la Nuova Sondrio con Chillemi che riceve tra le linee da Busto e calcia di prima, ma Chironi gli sbarra la strada. Sul calcio d’angolo seguente Arsenijevic colpisce di testa con il pallone che colpisce la traversa dopo un rimbalzo sul terreno di gioco. Successivamente Busto calcia in diagonale, ma l’estremo difensore delle Fenici respinge lateralmente. Al 20’ Chillemi calcia dal vertice destro dell’area di rigore con il pallone che finisce alto sopra alla traversa. Al 27’ arriva il pareggio del Sondrio con un bellissimo tiro da fuori area di Escudero che non lascia scampo a Chironi. Al 35’ la Varesina ritorna in vantaggio: Sali avanza sulla fascia destra e mette in mezzo per Bobbo che stoppa il pallone e insacca il gol del 3-2. La Varesina negli ultimi dieci minuti riesce a gestire il vantaggio e al termine dei 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio, con le Fenici che portano a casa tre punti molto importanti.

Mister Marco Spilli ha commentato così la vittoria: “Oggi sono contento per il gol ritrovato, un po’ meno per i gol presi, soprattutto il secondo, perché avevamo visto anche a video quel tipo di giocata e in quell’occasione abbiamo dormito e non siamo stati in grado di leggere la situazione. Tra le cose positive c’è stata la reazione importante dopo essere andati sotto. Quando siamo andati sopra abbiamo cambiato ancora pelle, perché a quel punto loro dovevano cambiare modo di giocare per farci più male. Tre gol dopo tre partite senza è un segnale importante, Mauri ci ha dato una grande mano. Ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, testa bassa e continuare a fare punti perché dobbiamo dare valore a quei tre pareggi consecutivi, chiaramente con due vittorie alla fine del girone di andata quei pareggi prendono un valore importante”.

VARESINA – NUOVA SONDRIO 3–2 (2-1)

Marcatori: 4’ pt Chillemi (S), 10’ pt Mauri (V), 35’ pt Bertoli (M), 27’ st Escudero, 35’ st Bobbo

Varesina (4-2-3-1): Chironi; Gianola, Cosentino, Cagia (32’ st Sali), Siciliano (41’ st Zecchillo); Guidetti, Ghioldi (28’ st Rosa); Sassi (32’ st Bobbo), Mauri, Gasparri; Bertoli (8’ st Coghetto). A disp.: Borin, Mazia, Gondor, Colombo. All.: Marco Spilli

Nuova Sondrio (4-2-3-1): Rodriguez; D’Alpaos (43’ st Tounkara), Texeira, Cugola (43’ st Pignataro), Escudero (45’ + 4 st Benedetti); Badje (13’ st Ojeda), Arsenijevic (39’ st Lormanis); Muletta, Marras, Busto; Chillemi. A disp.: Cucchi, Maffia, Ferreira, Belecco. All.: Marco Amelia

Arbitro: Marco Melloni di Modena (Elisino e Rosati)

Angoli: 4-7

Ammoniti: Sassi (V), Arsenijevic e Escudero (S)

Recupero: 1’+ 6’

Note: campo in ottime condizioni, giornata soleggiata.