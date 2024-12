Lanciano calzini ripieni di cocaina dai finestrini dell’auto. Arrestati tre spacciatori a Busto Arsizio

I Carabinieri di Busto Arsizio scoprono la casa dello spaccio in via Magenta a Busto Arsizio. Gli uomini della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio sono giunti all’abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a movimenti sospetti da parte di un gruppetto di magrebini.

Nel pomeriggio dello scorso 21 dicembre i militari della Compagnia guidata dal tenente colonnello Andrea Poletto sono entrati in azione dopo aver seguito dall’abitazione in questione i tre cittadini marocchini, che viaggiavano a bordo di un’auto.

Quando è stato intimato l’alt da una gazzella, precedentemente allertata dai colleghi in abiti civili e autovetture civetta, la vettura era tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello probabilmente attesa da qualche spacciatore dei boschi per il consueto rifornimento.

I tre, a quel punto, hanno cercato di disfarsi delle dosi di cocaina in loro possesso, gettandole da un finestrino, nel parcheggio di un centro commerciale, all’interno del quale erano entrati prima di arrestare la loro corsa.

Tutte le dosi, però, venivano però immediatamente recuperate dai militari operanti a cui non era sfuggito il tentativo attuato dagli occupanti dell’autovettura pedinata. All’interno di due calzini, infatti, sono stati rinvenuti oltre grammi 20 di cocaina suddivisi in 24 dosi.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione di Busto Arsizio, ha consentito il rinvenimento e sequestro di ulteriori grammi 167 di cocaina, di un bilancino elettronico, contanti per euro 5.100,00 nonché materiale per il confezionamento in dosi. Nell’ambito dell’operazione sono stati inoltre sequestrati anche 7 telefoni cellulari.

Uno dei marocchini si è rivelato un volto noto, poiché già denunciato a piede libero da militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio lo scorso 2 ottobre, dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre grammi 11 di cocaina suddivisi in 14 dosi.

I tre molto giovani, di età compresa tra i 22 ed i 24 anni, sono stati arrestati ed associati presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimarranno a disposizione del P.M. di turno, Sost. Proc. dott. Ciro Vittorio Caramore.