L’angolo della semplicità di Varese è in piazza Carducci

Inaugurato martedì pomeriggio in piazza Carducci a Varese L’angolo della semplicità.

Due panchine e tre alberi abbracciati da calde sciarpe di lana, fanno da cornice a un’originale decorazione realizzata con catenelle e manine create dai bambini della scuola primaria IV Novembre di San Fermo (IC Varese 1), che hanno partecipato alla piccola cerimonia in centro città assieme alla vicesindaca Ivana Perusin e all’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio.

«Sono i lavori che hanno creato durante il laboratori di uncinetto del martedì – racconta Antonia Calabrese di Varese in maglia che dall’autunno collabora con la scuola su questo progetto – L’idea di addobbare questa parte della piazza con yarn bombing, cioé l’arte di strada che colora gli spazi urbani con stoffe, filati e tessuti è di Lavit&friends artgallery».

Oltre ai lavori dei bambini l’installazione vede anche manufatti realizzati alle donne del Servizio di Psichiatria dell’Ospedale di Varese.

In un circuito virtuoso dove l’arte finanzia l’arte, la socialità e la solidarietà, la donazione di Alberto Lavit alla Varese in maglia per l’iniziativa sarà utilizzata per coprire i costi del materiale e per finanziare gli addobbi del sacromonte. E proprio dal Sacro Monte arrivano le piccole decorazioni regalate a ciascun bambino della scuola per l’impegno mostrato nel decorare una piazza della città.