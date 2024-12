L’appello di Fratelli d’Italia a Samarate e Lonate: “Stop ai botti”

Dannosi per gli animali, per l’ambiente, potenzialmente un rischio per le persone: contro l’usanza dei botti a Capodanno si mobilita anche Fratelli d’Ialia di Samarate e Lonate Pozzolo, con un appello ai cittadini.

Lo lanciano il referente locale del partito Francesco Carbone, insieme alle militanti Linda Bighetti e Lucrezia Resmini, sensibili al tema in particolare degli animali.

«Celebrare la fine dell’anno e l’inizio di uno nuovo è una tradizione che può essere mantenuta in modo sicuro e rispettoso. Ad esempio, il botto di una bottiglia di spumante accompagnato da un brindisi in compagnia (senza esagerare con l’uso di alcol!) può essere altrettanto significativo e gioioso, senza alcuna conseguenza negativa per l’ambiente o per gli animali» spiegano Carbone, Bighetti e Resmini, che si sono fatti ritrarre insieme a Jack, che (per cuiosità) «è stato anche la star delle campagne elettorali social di Andrea Pellicini e Francesca Caruso», nota sorridendo Carbone.

Di seguito il testo integrale dell’appello diffuso da Fratelli d’Italia Lonate Pozzolo e Samarate.