L’avvocato di Busto Arsizio Samuele Genoni alla guida dell’Osservatorio Ordinamento Giudiziario

La recente riforma Cartabia ha posto le basi per un nuovo approccio alla giustizia penale con l’introduzione di una disciplina organica per la Giustizia Riparativa. In risposta a questa evoluzione, è stato istituito il nuovo Osservatorio per la Giustizia Riparativa, che si occuperà di analizzare e affrontare le criticità dell’applicazione di questa nuova disciplina all’interno del sistema penale.

Alla guida di questa iniziativa, la Giunta ha nominato come responsabile l’avvocato Noemi Mariani della Camera Penale di Monza e la Delegata di Giunta Barbara Sorgato.

Parallelamente, per l’Osservatorio Ordinamento Giudiziario, sono stati designati due nuovi responsabili: l’avvocato Laura Modena della Camera Penale di Perugia e l’avvocato Samuele Genoni della Camera Penale di Busto Arsizio. Quest’ultima nomina rappresenta un importante riconoscimento per il territorio di Busto Arsizio e sottolinea l’impegno degli avvocati locali nella promozione di una giustizia più equa e partecipativa.

Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, ha dichiarato: «Nella mia qualità di presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, accolgo con grande soddisfazione la nomina dell’avv. Samuele Genoni a corresponsabile dell’Osservatorio nazionale Ordinamento Giudiziario da parte della Giunta UCPI. Si tratta del riconoscimento delle indubbie capacità e delle indiscusse qualità professionali del nostro Samuele. A lui vanno le più vive congratulazioni e auguri di un proficuo lavoro da tutta la nostra Camera Penale. Un lavoro che si prospetta molto impegnativo se solo si pensa che, fra l’altro, dovrà occuparsi di un antico tema per UCPI, ma di estrema attualità: la separazione delle carriere dei magistrati».

L’Osservatorio avrà il compito di studiare le nuove procedure e proporre modifiche legislative, promuovendo anche attività formative per una migliore comprensione della Giustizia Riparativa, paradigma complementare alla giustizia tradizionale.