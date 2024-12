Le chiusure programmate sull’autostrada A8 Milano-Varese e sulla A4 Milano-Brescia

Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Milano viale Certosa (R20), per consentire lavori di ampliamento della quarta corsia dinamica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia, per effetto della contestuale chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Milano Viale Certosa, verso Torino, di seguito indicata.

Nella stessa notte, ma con un’ora d’anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, percorrere il Raccordo Milano Viale Certosa (R20) verso Milano città, rientrare dallo stesso verso A8/Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, saranno chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco e sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi sulla A8 dal nodo Fiera per le direttrici Varese/Como, oppure proseguire sul Raccordo Fiera di Milano (R37), sulla A50 Tangenziale ovest e immettersi in A4 verso Torino.

Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A4, verso Brescia.

In alternativa, immettersi anticipatamente in A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20) verso Milano città, rientrare dallo stesso, verso A8/Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20):

per chi proviene da Milano Viale Certosa, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, proseguire in A8 Milano-Varese, verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 a Monza.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Contestualmente lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia e lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in uscita, per chi proviene da Brescia.

Nella stessa notte, ma con un’ora d’anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, percorrere il Raccordo Milano Viale Certosa (R20) verso Milano città, rientrare dallo stesso, verso A8/Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Brescia: Cormano.

Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A4, verso Brescia.

In alternativa, immettersi anticipatamente in A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza. In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20) verso Milano città, rientrare dallo stesso, verso A8/Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20):

-per chi proviene da Milano Viale Certosa, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, proseguire in A8 Milano-Varese, verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 a Monza.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino.

Contestualmente lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa le area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla SP35 Milano-Meda, per poi rientrare in A4 allo svincolo di Cormano, verso Torino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Cormano o Monza.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Contestualmente lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia e lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in uscita, per chi proviene da Brescia.

Nella stessa notte, ma con un’ora d’anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda, verso Meda, proseguire sulla A52 tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi in A4 Milano-Brescia a Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Brescia: Cormano.