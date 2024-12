L’educazione finanziaria spiegata agli studenti. Parte dal liceo Candiani il tour di tre consulenti di Busto

Questa mattina, martedì, il liceo Candiani-Bausch di Busto Arsizio ha ospitato un evento dedicato ai ragazzi dedicato all’educazione finanziaria.

Ad organizzare la conferenza sono stati tre esperti di finanza: Alberto Zone, Elena Piperno e Alessandro Zocchi. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria, rivolti agli studenti di quarta. L’incontro ha riscosso un grande interesse, con gli studenti che si sono dimostrati particolarmente attenti e curiosi sui temi trattati.

In particolare Elena Piperno, consulente finanziario, ha approfondito il tema dei tassi di interesse e delle obbligazioni, riuscendo a rendere chiari concetti complessi e fondamentali per comprendere i mercati finanziari. Inoltre, Alessandro Zocchi, consulente e educatore finanziario, ha parlato delle origini dell’economia, tracciando un percorso che ha portato fino all’economia attuale, offrendo così una panoramica completa e interessante per i giovani presenti.

Questo ciclo di conferenze rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di una gestione consapevole delle risorse economiche, in un contesto che prepara i ragazzi ad affrontare le sfide del futuro.