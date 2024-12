Liuc ha presentato il nuovo Master in Gestione e Innovazione nel Calcio

Sei mesi di formazione, da metà marzo a metà settembre 2025, per accedere a percorsi di carriera nel mondo del calcio. LIUC Business School lancia MAGIC – Master in Gestione e Innovazione nel Calcio, progettato insieme ad Aleotti Lab: un percorso di formazione manageriale unico in Italia, volto a trasferire competenze operative e gestionali di alto profilo, specificamente concepite per sviluppare profili professionali con conoscenze e know-how all’avanguardia, capaci di gestire progetti di innovazione e business development nel settore calcistico e negli ambiti strettamente connessi.

La presentazione dell’executive Master è avvenuta sabato 14 dicembre, alle 10.30, nell’Auditorium della LIUC Business School alla presenza di Alessandro Aleotti, direttore di MAGIC e di due leggende del calcio, che hanno sviluppato negli anni competenze rilevanti in tema di management e di innovazione nel settore: Filippo Galli (cinque Campionati, quattro Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni, tre Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali nel suo palmares, direttore del settore giovanile del Milan per molti anni) e Goran Pandev, dieci trofei vinti soltanto con l’Inter.

La nuova proposta di formazione vuole sviluppare competenze top level in un settore in forte crescita. L’approccio di MAGIC si differenzia dai principali prodotti sul mercato, sia per contenuti che per metodologie. Il programma del percorso fa leva su un patrimonio ampio di nozioni relative alla fenomenologia calcistica (storia, normativa, strategia, impatti culturali e sociali) e guarda non solo ai grandi club, ma si rivolge soprattutto al calcio diffuso sul territorio, a progettualità calcisticamente emergenti, alle iniziative innovative e ai settori economici relazionati con il calcio (media, tecnologia, finanza, abbigliamento, eventi ecc.).

Come consuetudine per LIUC Business School, all’elevata qualità e concretezza della formazione, si aggiunge una “didattica” altamente esperienziale, customizzata fino alla dimensione individuale, ricca di attività sul campo, di project work, stage ed eventi.

A chi è rivolto il master

MAGIC è rivolto a professionisti e aspiranti tali del mondo del calcio e dei settori economici ad esso connessi (media, tecnologia, finanza, abbigliamento, eventi). In particolare, questo percorso executive è dedicato a chi intende acquisire competenze manageriali all’avanguardia, che combinino conoscenze specifiche del settore con know-how avanzato di marketing, finanza e gestione delle tecnologie, per poter essere preparati alle nuove sfide di questo mondo e a gestire il cambiamento che lo sta caratterizzando, a tutti i livelli.

Nuovi regolamenti federali, nuove forme di investimento e governance, modelli di gestione improntati a un’ottica marcatamente finanziaria a livello professionistico sono già un punto di svolta. Poi c’è lo sviluppo di progetti di calcio diffuso e di imprenditorialità territoriale a livello dilettantistico, le tecnologie digitali che stanno cambiando le logiche gestionali dappertutto: sul campo con la misurazione delle performance basata su rilevatori e sensori digitali; nella direzione sportiva, con gli “algoritmi” di valutazione dei calciatori, fino al marketing, alla comunicazione e allo sviluppo di nuove aree di business, come gli esports.

Servono competenze nuove, per creare professionisti in grado di sfruttare le opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie dei mercati e capaci di costruire una visione di sviluppo di medio/lungo termine.

MAGIC ha proprio questo obiettivo: formare dirigenti e manager 5.0, pronti a cogliere le opportunità di innovazione e a sviluppare nuove idee, nuovi progetti, nuovi business model nel settore calcistico e nei comparti connessi.

LIUC Business School vuole giocare un ruolo da protagonista in questa partita e lo fa su un doppio binario. Oltre all’executive Master nasce anche un Osservatorio sull’Innovazione calcistica che si propone di monitorare le traiettorie di sviluppo delle tre anime del mondo del pallone: l’universo dei top club; il calcio dilettantistico e di territorio; i settori collegati, dai media all’abbigliamento sportivo, dal betting alla finanza dedicata.

Calcio d’inizio nel mese di marzo 2025.