Mandole: “Lavoriamo tutti i giorni per vincere e trasformare i fischi in applausi”

MANDOLE – Partita nervosa, si sentiva tanto l’importanza del match. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo meno. Abbiamo fatto tanti falli, c’era troppa pressione, sembrava fossimo stanchissimi e loro sono rientrati in partita. Siamo stati bravi a reagire, è stato bravo Alviti da tre dopo una serie di tiri andati male, è stato bravo Hands che ha fatto una partita super giocando come noi pensiamo debba giocare sempre, è stato bravo anche Librizzi che alla fine era un po’ stanco.

MANDOLE 2 – Oggi era importante vincere, nonostante le difficoltà, il play infortunato lunedì e contro una squadra che aveva fame come noi. Ora dobbiamo lavorare per non soffrire ancora. Le due rimesse finali? Mah, le abbiamo giocate in attacco perché non volevamo rischiare di perderla e abbiamo scelto così. A rimbalzo oggi abbiamo sofferto tanto, loro sono grandi fisicamente, un po’ della pressione è dovuta anche a quello, alla loro esperienza e alla loro forza fisica. Oggi c’era tanta pressione. Nell’ultima azione ho detto di difendere forte e non farli tirare, non abbiamo fatto benissimo ma abbiamo vinto e va bene così.

MANDOLE 3 – I fischi al momento delle formazioni? I tifosi fischiano i risultati e non la persona Herman Mandole e credo che abbiano ragione perché non stiamo facendo bene e non sono contenti, ma per me non cambia, faccio il mio lavoro e vado avanti. Chi sa come lavoriamo e sa come sono io mi appoggia. Noi andiamo avanti a lavorare, sappiamo quali sono le regole del gioco.

MANDOLE 4 – Bradford è arrivato da pochissimo, ci porta verticalità ed energia, ora dobbiamo metterlo nel sistema di gioco per bene, ma sono contento per l’atteggiamento. Ora c’è Sassari, si ricomincia e sono tutte partite complicate: a Varese la pallacanestro conta e si vive tutti i giorni. Nessuno vuole perdere, lavoriamo tutti per vincere. Se ne vinciamo due di fila sono sicuro che i fischi si trasformeranno in applausi.

LIBRIZZI (ai microfoni di Dazn) – Siamo stati bravi a dettare il nostro ritmo fin dall’inizio perché sapevamo che era un match decisivo per la stagione, importantissimo. Nel terzo quarto abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma siamo stati bravi a rientrare in partita. Per il futuro serve trovare continuità, siamo un’ottima squadra e dobbiamo lavorare in palestra per dimostrarlo.

VALLI (coach Napoli) – Le partita salvezza sono così, tirate, si decidono per un punto, un episodio, un fischio. Nel primo tempo abbiamo perso molte palle male, abbiamo tenuto troppo la palla in mano, ci siamo fidati troppo del tiro individuale. La partita si è decisa per episodi, un tiro da tre non convalidato, il tiro di Green dato da due, ma serve costruire la partita per 40’, giocare di squadra d’attacco. Varese gioca bene, sono difficili da marcare nell’uno contro uno, complimenti al loro allenatore per come li fa giocare.