Openjobmetis, enorme sospiro di sollievo: Napoli si arrende sulla sirena

Quarto successo, sudatissimo, in campionato per la Openjobmetis che batte 89-86 Napoli in una sfida-salvezza estremamente delicata. A Masnago la GeVi sbaglia la tripla del possibile pareggio a fil di sirena dopo una serie di liberi dalle due parti. Hands, 27 punti, il miglior varesino ma ottimo esordio di Desonta Bradford.

OPENJOBMETIS VARESE – GEVI NAPOLI 89-86

(22-12, 49-39; 68-68)

VARESE: Librizzi 17 (3-4, 3-6), Hands 27 (5-7, 3-9), Alviti 15 (2-2, 3-8), Johnson 7 (2-4, 1-5), Akobundu-Ehiogu 6 (3-3); Gray 2 (1-2, 0-5), Bradford 13 (4-7, 1-1), Tyus (0-3, 0-1), Assui 2. Ne:Virginio, Avvinti, Fall. All. Mandole.

NAPOLI: Pangos 7 (2-4, 1-4), Green 20 (5-9, 2-5), Woldetensae, Zubcic 21 (5-11, 3-3), Bentil 22 (5-8, 1-6); Pullen 8 (4-6, 0-10), Treier (0-1), De Nicolao (0-1, 0-1), Newman 6 (0-2, 2-4), Totè 2 (1-3). Ne: Saccoccia, Mabor Dut. All. Valli.

ARBITRI: Sahin, Valzani, Vallerani.

NOTE. Da 2: V 20-32, N 22-45. Da 3: V 11-35, N 9-33. Tl: V 16-20, N 15-23. Rimbalzi: V 42 (8 off., Akobundu, Alviti 8), N 46 (17 off., Bentil 10). Assist: V 17 (Hands 8), N 22 (Pangos 7). Perse: V 12 (Hands 3), N 9 (Bentil 2). Recuperate: V 4 (Gray 2), N 3 (Pangos 2). 5 falli: Akobundu-Ehiogu, Johnson. F. tecnico: Zubcic (18.19). Spettatori: 4.585.