Matteo Marchesi ed Enrico Angelini entrano in Forza Italia

Due amministratori locali molto conosciuti entrano in Forza Italia: si tratta di Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano e consigliere provinciale al turismo, e di Enrico Angelini che fu assessore nella Giunta di Varese presieduta da Attilio Fontana.

Lo comunica il partito “azzurro” per bocca del segretario provinciale Simone Longhini e del vicesegretario regionale Giuseppe Taldone. «Accogliamo con amicizia Matteo ed Enrico in Forza Italia, un partito che si dimostra sia a livello provinciale che regionale sempre più attrattivo per amministratori, sindaci e personalità che hanno servito la cosa pubblica per anni con capacità e visione politica tesa al bene comune».

«Siamo certi – proseguono – che queste due ulteriori adesioni porteranno valore aggiunto al nostro movimento e potranno consentirci di accrescere entusiasmo ed esperienza rispetto agli obiettivi che portiamo avanti declinando, a livello territoriale, i valori di Forza Italia. In particolar modo con l’ingresso di Marchesi, Capogruppo de “La Provincia al centro”, passa a tre il numero dei nostri consiglieri provinciali, facendo così diventare Forza Italia la seconda forza politica più rappresentata a Villa Recalcati».