Microsoft ed ERSAF: alleanza per sviluppo sostenibile e rinaturalizzazione in Lombardia

Microsoft ed ERSAF hanno firmato un accordo unico in Italia per realizzare interventi di rinaturalizzazione, gestione forestale e compensazioni ecologiche nelle aree naturali e semi-naturali identificate da Microsoft. L’iniziativa, legata ai nuovi data center nei comuni di Settala, Settimo Milanese e Bornasco, prevede che ERSAF pianifichi, esegua e gestisca interventi ecologici concordati con Microsoft per almeno cinque anni dopo il collaudo.

Regione Lombardia celebra questa collaborazione come modello di sviluppo sostenibile, che unisce innovazione tecnologica e valorizzazione ambientale. Il presidente Attilio Fontana sottolinea l’importanza dell’accordo per rafforzare il ruolo della Lombardia come leader nell’attrazione di investimenti internazionali e progetti green. Secondo l’assessore Alessandro Beduschi, il progetto dimostra come sviluppo economico e tutela ambientale possano coesistere, ispirando altre realtà imprenditoriali.

Il direttore generale di ERSAF, Mauro Fasano, evidenzia il valore tecnico e professionale dell’ente, che si pone al servizio di partner di livello internazionale per promuovere soluzioni innovative e sostenibili.