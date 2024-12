Memo Remigi alla presentazione di “Menta e Rosmarino“

Un nome d’eccezione alla presentazione dell’ultimo numero della rivista Menta e Rosmarino: Memo Remigi, cantautore, compositore e conduttore radiofonico. Una figura iconica della musica leggera italiana, Remigi è noto per il suo stile romantico e per canzoni intramontabili, come “Innamorati a Milano”, un pezzo che ha contribuito a consolidare la sua popolarità e che rappresenta un omaggio poetico alla città meneghina. La sua carriera è stata caratterizzata da un’eleganza d’altri tempi, che lo ha reso una figura molto amata dal pubblico italiano. L’artista ha squisitamente accettato l’invito rivoltogli dall’Associazione Menta e Rosmarino e pertanto sarà a Gavirate in occasione della presentazione della rivista. Si prevede pertanto una serata molto interessante: l’attrice Betty Colombo introdurrà gli ospiti e fungerà da presentatrice della serata. Dopo il saluto delle autorità, a illustrare la rivista, sarà la professoressa Renata Ballerio, ex dirigente scolastico.

Seguiranno delle letture a cura di Betty Colombo mentre il maestro Gianni Crugnola intratterrà con degli intermezzi musicali. Sarà poi la volta di Memo Remigi che si offrirà al pubblico in tutta la sua simpatia e il suo talento. La presentazione della rivista rappresenta ormai, per il territorio dei laghi, un classico appuntamento; si tratta questa volta del 53° numero, un traguardo importante. Era il lontano anno 2001 quando un gruppo di avventurosi si mise in testa di dare alle stampe un giornaletto con il romantico fine di “dare gusto, profumo e sapore alla vita del paese”. Alberto Palazzi, direttore di “Menta e Rosmarino”, ha dichiarato: «La nostra rivista nasce dal desiderio di celebrare e preservare la ricca eredità culturale della nostra comunità. Vogliamo raccontare le storie che spesso rimangono inesplorate e offrire ai nostri lettori un nuovo modo di apprezzare il loro territorio». Al termine (18.20) il Comune di Gavirate e il l’Associazione Menta e Rosmarino, co-organizzatori della serata, faranno gli onori di casa intrattenendo i presenti con uno stuzzicante aperitivo.