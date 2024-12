Neonazismo e valori costituzionali: il parlamentare varesino Ferrara critica il Governo in Parlamento

L’esponente varesino in Parlamento del Movimento 5 Stelle, onorevole Antonio Ferrara è intervenuto ieri alla Camera dei Deputati puntando il dito contro l’atteggiamento del Governo nei confronti dei gruppi neonazisti.

In Aula si è discusso infatti dell’arresto di una cellula neonazista e della necessità di indagare su questi gruppi e la risposta della maggioranza è stata, per il parlamentare varesino, sorprendente: «Non ci faremo intimidire».

Per questo Ferrara ha replicato chiedendosi chi stia davvero cercando di intimidire il Governo, sottolineando come i gruppi neonazisti sembrino godere di una libertà senza precedenti: per argomentare il suo discorso Ferrara ha portato l’esempio proveniente dalla sua provincia, dove il gruppo Do.Ra. ha imbrattato il monumento ai caduti di Cuveglio con svastiche e fasci littori. «Questo luogo è simbolico: ricorda uno dei primi episodi della Resistenza, avvenuto 81 anni fa, nel novembre del 1943. La reazione del Governo? Un silenzio assordante, che equivale a un lasciapassare per questi atti».

L’Onorevole ha poi evidenziato come, in Italia, i gruppi neonazisti e neofascisti possano agire liberamente, esibendo simboli che dovrebbero restare relegati ai libri di storia. «Non ci sono leggi efficaci per fermarli, mentre il Governo si limita a dichiarare: “Non ci faremo intimidire”. Ma intimidire da chi, se non dal proprio dovere di difendere i valori costituzionali?».

Ferrara ha concluso sottolineando l’urgenza di un intervento deciso da parte del Governo. «Forse è arrivato il momento di trovare il coraggio di difendere davvero i valori della nostra Costituzione. Un coraggio che, purtroppo, sembra mancare in chi oggi dovrebbe guidare il Paese».