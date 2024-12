Nessun reato, archiviato il procedimento a carico dell’ex comandante della Polizia Locale di Ferno

«Nessuna irregolarità né prova tangibile che potesse implicare reati». C’è soddisfazione, nelle parole di Nicolò Rachele, ex comandante della Polizia Locale di Ferno, vicino a Malpensa, oggi a Casorezzo: l’indagine a suo carico è stata definitivamente archiviata dal Gip di Busto Arsizio.

«Ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura: a mio carico non era stata riscontrata alcuna irregolarità né prova tangibile che potesse implicare i reati a me iscritti e la soddisfazione più grande è stato l’esito di questa inchiesta che si è conclusa con l’archiviazione piena emessa dal GIP» commenta Rachele, per tramite del legale, avvocato Agostino Garagiola (nella foto: Rachele nei giorni della presa di servizio a Ferno nel 2022).

«Ho creduto in questo esito perché ho sempre agito nel rispetto delle norme senza ledere nessuno, considerato che la procedura selettiva attivata nel gennaio del 2023 ed oggetto del procedimento penale a mio carico, era stata revocata in autotutela per errori di pubblicazione effettuati da altro ufficio comunale ed estranei alla mia persona».

Al di là dell’archiviazione, Rachele si toglie anche qualche altro sassolino dalle scarpe: «Non ho mai rassegnato le dimissioni da Comandante» dice, precisando di non nemmeno mai «comunicato di non essere nella possibilità di proseguire il sevizio, in quanto, formalmente e agli atti del Comune, non vi è documento che provi quanto dichiarato dal Sindaco riguardante tali dimissioni, quindi le affermazioni emesse nei miei confronti sono clamorosamente e assolutamente false». Un riferimento che torna alle comunicazioni fatte dal Comune di Ferno in quei giorni, esattamente un anno fa.

«Ora si valuta eventuali procedure da adottare nei conforti dei soggetti coinvolti in questa vicenda. Attualmente proseguo con più grinta e soddisfazione nel lavoro a favore della comunità di Casorezzo di cui ho l’onore di farne parte e che crede nel mio operato. Ringrazio l’ex Sindaco Pierluca Oldani e l’attuale Sindaco Rosella Giola per la fiducia e la stima dimostrata».