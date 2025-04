Sull’ambulatorio temporaneo dei medici di base Lonate non demorde

«Vi chiedo di valutare l’opportunità e la fattibilità di mantenere sul territorio di Lonate Pozzolo l’apertura per almeno due giorni la settimana».

Lo scrive la sindaca di Lonate, Elena Carraro, in una comunicazione ad Asst, dopo il “caso” dell’ambulatorio temporaneo collocato nella vicina Ferno.

Lonate non demorde, dopo che Asst ha confermato l’intenzione di collocare l’ambulatorio temporaneo – in sostituzione di due medici di base andati in pensione – a Ferno, l’altro paese che con Lonate costituisce l’ambito di medicina generale.

La scelta di Asst è legata al fatto che la maggior parte dei pazienti è fernese e che a Ferno erano gli ambulatori principali dei due medici che sono andati in pensione.

D’altra parte Asst stessa aveva già comunicato sul suo sito l’apertura del servizio alla Casa di Comunità di Lonate.

Ed è a fronte di questo dietrofront che l’amministrazione di Lonate ha scritto per «esprimere il rammarico […] riguardo il mancato confronto nella valutazione” sulla scelta.

“La sede originaria da Voi comunicata con lettera formale in data 09/04/2025 rappresentava una valida proposta che avrebbe potuto soddisfare le esigenze dei cittadini di Lonate Pozzolo e Ferno, poiché da tempo gli stessi fruiscono dei servizi offerti dalla Vs. Azienda attraverso la Casa di Comunità, struttura che per sua natura è vicina al territorio per offrire servizi qualificati di prossimità”.

“Tengo inoltre a precisare che la comunicazione dell’apertura dell’Ambulatorio Medico Temporaneo presso la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo è stata data alla cittadinanza con tempestività sia dall’Amministrazione comunale che dal Vs. personale in servizio, dai Medici di Medicina Generale e dalle Farmacie del territorio”, ribadisce la sindaca Elena Carraro, che nella giornata del 16 aprile aveva pubblicato anche l’ultima Pec ricevuta da Asst, che confermava appunto il servizio alla Casa di Comunità.

La richiesta fatta oggi è appunto che l’ambulatorio temporaneo sia attivo a Lonate per due volte a settimana “al fine di garantire un valido servizio ai numerosi cittadini lonatesi assistiti dal dott. Magistrali e dalla dott.ssa Piantanida che per anni ha esercitato presso l’ambulatorio medico della frazione di Tornavento”.

Allo stato attuale, comunque, Asst ha confermato la scelta di concentrare il servizio nei locali della Fondazione Chicca Protasoni in via Roma a Ferno.