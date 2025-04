L’ambulatorio Asst di medicina generale sarà a Ferno

Due medici di base vanno in pensione e “Asst apre un ambulatorio temporaneo a Fernop e Lonate”. Così abbiamo titolato nella mattina di mercoledì 16 aprile, sulla base di due diverse note arrivate dalle due Comuni.

In realtà non era proprio così: l’ambulatorio promosso da Asst Valle Olona c’è, viene attivato, ma solo nella sede di Ferno, alla Fondazione Protasoni di via Roma 14, nel centro storico (nella foto di apertura dell’articolo).

È questo l’unico punto previsto, «in considerazione del fatto che i pazienti, soprattutto i più fragili, sono residenti a Ferno», spiegano dall’Asst a cui abbiamo chiesto conferma.

«Inoltre i due medici di medicina generale che sono andati in pensione erano comunque attivi su Ferno» fa notare la sindaca fernese Sarah Foti, che ha lavorato per arrivare all’allestimento dell’ambulatorio in spazi (quelli della Fondazione Protasoni) che già in passato erano stati messi a disposizione di Asst e che risultavano idonei.

Quanto alla sede di Lonate, presso la Casa di Comunità, viene smentita, nonostante la comunicazione fatta dalla sindaca Elena Carraro nella stessa mattina di mercoledì, inviata anche ai giornali e riportata appunto anche nell’articolo di Varesenews.

Un errore o un tentativo di accreditare una soluzione “lonatese”? I rapporti tra i due Comuni di Ferno e Lonate sono da tempo tesi e – anche se non arrivano commenti ufficiali – una qualche forma di competizione per assicurarsi l’ambulatorio dev’esserci stata.

Nel pomeriggio, la sindaca di Lonate Carraro ha comunque ribadito la sua versione: “Questa è l’unica comunicazione ufficiale di Asst Valle Olona, ad oggi, pervenuta al Comune di Lonate Pozzolo”, ha scritto pubblicando sulla sua pagina Facebook una Pec del 9 aprile.

In ogni caso ora Asst ha chiarito. L’apertura dell’ambulatorio nel centro storico del paese, comunicano dall’azienda, avverrà dal 2 maggio. Alla Casa di Comunità di Linate invece sono previsti altri ambulatori specializzati (chirurgia generale e ginecologico) dall’8 giugno.