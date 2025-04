L’Asst attiva ambulatori temporanei a Ferno e Lonate dopo la cessazione di due medici di base

A Ferno e Lonate Pozzolo viene meno il servizio di due medici di base – la dottoressa Elena Piantanida e il dottor Federico Magistrali – e l’Asst attiva un doppio ambulatorio provvisorio nei due paesi.

Punto primo: Ferno.

Dove la soluzione transitoria ha coinvolto amministrazione comunale, Fondazione Chicca Protasoni Onlus e Asst Valle Olona. «Ho incontrato i rappresentanti della ASST Valle Olona per un sopralluogo – presso i locali della Fondazione in via Roma 14 – dice la sindaca Sarah Foti – e, insieme, abbiamo concordato la seguente soluzione: la Fondazione Chicca Protasoni Onlus metterà i suoi ambulatori a disposizione dell’azienda sanitaria e, da parte sua, l’azienda sanitaria fornirà il presidio medico. In questo modo i pazienti della dottoressa Piantanida e del dottor Magistrali potranno usufruire del servizio del medico di base in continuità e senza doversi spostare da Ferno. Il servizio sarà temporaneo, fino a quando non verranno individuati i sostituti definitivi. Nel frattempo, fa sapere l’azienda, non sarà necessario effettuare alcuna scelta di nuovo medico».

«Il nuovo ambulatorio medico temporaneo – aggiunge il direttore sociosanitario di Asst Valle Olona, dott. John Tremamondo – è frutto di una ormai consolidata e fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Sanitaria e prevede l’avvio dell’attività nei locali della Fondazione Chicca Protasoni Onlus in via Roma, 14, allo scopo di ridurre i disagi fornendo una risposta immediata e concreta a tutti i cittadini sprovvisti di medico. Ciò, nell’ottica di una presa in carico in particolare dei pazienti più fragili. Ringrazio il Comune e la Fondazione per la disponibilità e del risultato raggiunto in tempi brevi che dimostra l’importanza di un confronto sano all’interno di percorsi virtuosi tra le amministrazioni del territorio e la Asst».

«Come Sindaco e Presidente della Fondazione Chicca Protasoni – aggiunge Sarah Foti – sono contenta che la Fondazione, con i suoi prestigiosi spazi e ambiziosi progetti, abbia raggiunto un altro dei suoi obiettivi che è quello di andare incontro alla comunità fernese e alle sue esigenze. Naturalmente, a nome della comunità tutta, rivolgo un sentito ringraziamento all’Azienda sociosanitaria Valle Olona e al suo direttore , dott. John Tremamondo, per la disponibilità e la prontezza nel trovare una soluzione soddisfacente al problema».

Punto secondo: Lonate Pozzolo.

Dove «a decorrere dal 2 maggio 2025 sarà attivo presso la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo – Via Cavour 21 – un Ambulatorio Medico Temporaneo che garantirà l’Assistenza Primaria a favore di tutte le persone attualmente iscritte con tali medici convenzionati», informa la sindaca lonatese Elena Carraro.

L’ambulatorio sarà anche qui provvisorio, fino all’individuazione del nuovo Medico di Medicina Generale. «Gli assistiti potranno usufruire del servizio senza necessità di effettuare alcuna scelta del nuovo medico. Personalmente desidero ringraziare ASST Valle Olona che ha insediato la Casa di Comunità sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo offrendo così un importante servizio di prossimità al cittadino, sempre in continua implementazione».