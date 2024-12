“Noi della Cantoni”, alla Liuc il documentario su un’azienda storica

Arriva alla sua fase finale il progetto “Noi della Cantoni”, lanciato circa un anno fa con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio della Città di Castellanza per raccogliere testimonianze riguardo l’esperienza lavorativa e di vita degli ex dipendenti del Cotonificio Cantoni di Castellanza, oggi sede dell’Università LIUC.

Le oltre venti interviste girate sono diventate un documentario, che verrà presentato in Università il giorno mercoledì 11 dicembre 2024 nell’ambito di un evento dal titolo “Heritage, Industria e Territorio”, organizzato dal LIUC Heritage Hub, centro di ricerca della LIUC dedicato allo studio e alla valorizzazione del corporate heritage e delle tradizioni produttive.

Questa iniziativa, così denominata sulla falsariga del titolo del periodico aziendale del gruppo tessile, è stata concepita come un “viaggio nella memoria” per i lavoratori anziani, basato sull’esplorazione degli edifici attualmente sede di LIUC. Le interviste e le “visite” video-registrate costituiscono la base per la realizzazione di materiali destinati alla fruizione del pubblico e per ulteriori approfondimenti.

Alcuni spezzoni del documentario verranno utilizzati anche in una App interattiva gamificata, realizzata anch’essa con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e sviluppata con la collaborazione di alcune scuole del territorio (Crespi di Busto Arsizio e Fermi di Castellanza), per valorizzare il patrimonio di archeologia industriale lungo la Valle Olona.

L’evento di mercoledi 11 vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza crescente del patrimonio storico aziendale, illustrandone il potenziale per rafforzare identità, innovazione e relazioni con il territorio. Un tema che coinvolge imprese, istituzioni culturali e comunità locali, e che si sta affermando come risorsa strategica per la competitività e lo sviluppo economico e sociale come dimostra, ad esempio il successo di iniziative come la Settimana della Cultura d’Impresa (di cui l’evento fa parte) o il premio nazionale Corporate Heritage Awards, recentemente conclusosi.

Il programma prevede interventi di esperti che porteranno esempi concreti e testimonianze sul valore del corporate heritage in Italia e all’estero. Partendo dagli spunti di una pubblicazione internazionale recentemente curata da Heritage Hub, Daniele Pozzi, coordinatore del centro, dialogherà con Mario Perugini, condirettore della rivista Imprese e Storia, e Angelo Riviezzo, docente dell’Università del Sannio, per approfondire come il crescente interesse per il patrimonio aziendale stia influenzando sia il mondo accademico che quello imprenditoriale.

Tra i momenti più attesi, l’intervento di Massimo Negri, uno dei massimi esperti italiani di museologia e direttore della European Museum Academy Foundation, che, dialogando con René Capovin, direttore del Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia, presenterà linee guida per la progettazione di musei aziendali, strumenti sempre più utilizzati per raccontare il legame tra storia e innovazione. Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, mostrerà invece come gli archivi possano custodire preziose testimonianze del passato industriale, trasformandole in risorse culturali e identitarie per il territorio.

Programma

Mercoledì 11 dicembre 2024, Villa Jucker, Università LIUC

14:00 – 14:30: Registrazione partecipanti e welcome coffee

14:30 – 14:45: Saluti introduttivi

Anna Gervasoni, Rettore LIUC

Federico Visconti, Presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto

Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e Istruzione Città di Castellanza

14:45 – 15:15: Il corporate heritage, trend e prospettive di sviluppo Daniele Pozzi, coordinatore LIUC Heritage Hub Mario Perugini, condirettore rivista Imprese e Storia Angelo Riviezzo, Università degli Studi del Sannio – partner Leaving Footprints

15:15 – 15:40: Esporre interpretare comunicare. Come realizzare un museo d’impresa Massimo Negri, docente museologia IULM e direttore European Museum Accademy Foundation René Capovin, direttore generale Museo dell’Industria e del Lavoro Brescia

15:40 – 16:30: proiezione del documentario Noi della Cantoni. Il cotonificio di Castellanza nelle voci dei testimoni realizzato da LIUC Heritage Hub.

16:30 – 16:45: Ereditare il paesaggio. Archivi fotografici e storia industriale Claudio Argentiero, presidente Archivio Fotografico Italiano

16:45 – 17:00: L’archeologia industriale in gioco Presentazione dell’app interattiva realizzata con Liceo classico Daniele Crespi (Busto A.) e Istituto Fermi (Castellanza).

17:00 – 17:15: Domande e Risposte

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link: http://tiny.cc/giornataheritage .

Per informazioni: heritage@liuc.it