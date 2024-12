Nuovo cambio in vista nella giunta di Busto Arsizio? L’annuncio del sindaco riapre le danze

Sono di nuovo calde le sedie degli assessori della giunta Antonelli. Lo ha annunciato lo stesso sindaco ieri sera, lunedì, nel finale turbolento del consiglio comunale in cui si è discusso anche della situazione di incompatibilità non dichiarata e durata quasi tre anni da parte di Matteo Sabba, attualmente assessore alla Sicurezza e al Commercio.

Antonelli, pungolato ancora una volta dal consigliere di Progetto in Comune Santo Cascio sui cambi in giunta, ha risposto che sicuramente ne cambierà ancora uno, dando il via ad una serie di sguardi incrociati tra chi era seduto nei banchi della giunta.

Cosa succederà ora? Si è trattato di una reazione esagerata del sindaco o è l’annuncio di un nuovo mini-rimpasto? Le tensioni nella maggioranza, infatti, non sono mai mancate e non sono finite con la sostituzione di Artusa a bilancio e sport e Loschiavo alla sicurezza. Qualcuno non ha certamente gradito il rimescolamento delle deleghe e qualcuno non ha visto di buon occhio alcune delle nuove nomine.

A questo punto c’è anche da considerare la stessa posizione di Sabba. La mozione di sfiducia, al momento, ha tutte le firme necessarie per approdare al prossimo consiglio comunale e, col voto segreto, potrebbero esserci delle sorprese. Sempre che qualcuno dei firmatari non decida di ritirare la propria.