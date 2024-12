Nuvole, vento, sole e neve: tutto in un weekend, sui cieli di Varese

Vento e sole, poi pioggia e persino qualche fiocco di neve: tutto in un weekend sui cieli del Varesotto: colpa di una veloce perturbazione da Nord Ovest transitata nella notte seguita venerdì pomeriggio da venti più secchi da settentrione con ritorno del sole. «Una bassa pressione scenderà però nel fine settimana dal Mare del Nord sul Tirreno, con nuovo peggioramento. Temperature nella norma stagionale», aggiungono dal Centro geofisico prealpino.

PREVISIONI

Venerdì «al mattino dissoluzione di foschie e nebbie in pianura e ancora passaggi nuvolosi sulle Prealpi con nevicate in esaurimento lungo le Alpi. In giornata rasserenamento, soleggiato e vento da Nord in montagna. Ventilato con favonio anche sulla fascia prealpina».

Sabato «all’alba brinate, al mattino in parte soleggiato ma via via nuvoloso, con deboli piogge dal pomeriggio in spostamento verso Est nella notte. Neve oltre 800-1000 m, localmente acqua mista a neve fino a 600 m in serata».

Domenica «nuvoloso e ventoso da Nord su Alpi e Prealpi. Qualche pioggia su Veneto, Lombardia orientale e bassa padana. Nevicate sulle Orobie, Valtellina e Oltrepò a partire da 1000 m di quota circa».

TENDENZA

Lunedì 9 dicembre: nuvoloso ma prevalentemente asciutto. Qualche pioggia ancora possibile al mattino sul Piemonte e bassa padana. Le temperature restano nella norma stagionale. Martedì 10: poco sole con estesi passaggi nuvolosi. Qualche fiocco di neve sulla Valtellina. Altrove probabilmente asciutto.

(foto Clara Comolli per Oggi nel Varesotto)