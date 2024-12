Scappa dopo l’incidente a Gallarate, la Polizia Locale sulle tracce del pirata della strada

La Polizia Locale è sulle tracce del “pirata della strada” che nella mattina di martedì 3 dicembre è stato coinvolto in un incidente stradale in via 24 Maggio a Gallarate, tra Cascinetta e Cedrate.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via 24 maggio (il viale per Cassano Magnago) e la laterale via Ancona. L’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio aveva soccorso un motociclista 35enne, che per fortuna non è grave.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto si è però prontamente allontanato dalla scena dell’incidente, senza prestare soccorso. Fin dall’immediatezza la Polizia Locale ha raccolto elementi importanti per individuare l’auto in fuga, una berlina di colore scuro.

Alcuni testimoni hanno fornito anche una parte del numero di targa: ora gli agenti del comando gallaratese sono al lavoro per analizzare in modo certosino le immagini delle diverse telecamere presenti in zona, per individuare il veicolo in transito nell’arco dei minuti successivi all’incidente (la chiamata al 112, per i soccorsi, è stata fatta alle 8.14).

Come si dice in questi casi: il cerchio si stringe intorno al pirata della strada, che – quando sarà individuato – rischia denunce per i reati di fuga dopo incidente e omissione di soccorso, essendoci una persona che ha riportato lesioni, per quanto lievi, che ne hanno richiesto il trasferimento in ospedale.

Senza patente e su veicolo senza assicurazione, fugge all’alt: inseguimento fino a Casorate

La Polizia Locale gallaratese ha anche fermato un altro conducente, che circolava senza patente (revocata), su veicolo senza assicurazione e già sequestrato: è stato raggiunto a Casorate Sempione dopo un lungo inseguimento.

L’uomo è stato denunciato e il veicolo sequestrato.

Donna investita ai Ronchi, è grave

Nella stessa mattina si era verificato un grave incidente ai Ronchi: una donna è stata travolta da un veicolo in via Sciesa, all’altezza dell’edicola e dell’asilo ed era stata trasportata in ospedale a Varese, in pericolo di vita.