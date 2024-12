Open day e Festa di Natale insieme alla scuola primaria Settembrini di Velate

Un open day natalizio, in pieno spirito Settembrini, attende bambini e famiglie. Appuntamento giovedì 19 dicembre alle ore 17.30 alla scuola primaria di Velate, a Varese, che apre le sue porte per un evento speciale in cui i genitori e futuri alunni potranno scoprire tutto dell’Istituto scolastico.

L’open day sarà come un bellissimo viaggio in cui maestre e giovani studenti accompagneranno i partecipanti a visitare la scuola, scoprire l’offerta didattica, conoscere tutti i progetti proposti dalla Settembrini che, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, ogni giorno animano la scuola.

Sarà l’occasione giusta per conoscere il grande lavoro delle maestre e i tanti corsi proposti aigli studenti come ad esempio musica, teatro e sport.

Alla Settembrini infatti, non mancano ore dedicate al teatro, la possibilità di imparare a suonare diversi strumenti come la chitarra, il pianoforte o la batteria.

Durante il pomeriggio saranno anche presentate le tante iniziative di educazione ambientale portate avanti dalla scuola che è da sempre Green School. Si parlerà delle tante uscite sul territorio e del progetto di giornalismo e di filosofia. E attenzione speciale sarà data all’orto didattico in giardino, recentemente valorizzato grazie ai premi ottenuti dagli alunni con i loro lavori sul tema.

Sarà un open day ricco di informazioni e di esperienze da vivere per scoprire tutto sulla priamaria Settembrini. E al termine della mattinata spazio alla Festa di Natale proposta dall’associazione genitori.

Un momento magico fatto di luci, storie e letture dei bambini, i cori dei genitori e quelli degli alunni a intonare canti natalizi. Non mancherà Babbo Natale e qualcosa di caldo da mangiare e bere in compagnia.