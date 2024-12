Parità di genere. Il San Carlo di Busto Arsizio rispetta ogni individuo

Il centro medico San Carlo di Busto Arsizio ha ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere. Il Gruppo San Carlo, rappresentato dalle tre società San Carlo Istituto Clinico srl, San Carlo Diagnostic CDTT srl e San Carlo Services scarl è felice di annunciare il conseguimento della Certificazione di Parità di Genere UNI pdr 125:2022.

La certificazione assicura che San Carlo opera garantendo equità e crescita professionale di ogni individuo, indipendentemente dal genere di appartenenza. Afferma inoltre l’assoluto rigetto di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale sul luogo di lavoro.

«Essere certificati significa in primis essere parte di un cambiamento necessario e irrinunciabile; inoltre la certificazione garantisce che in San Carlo operiamo con trasparenza e rispetto, cercando di creare un ambiente in cui ogni individuo può eccellere. Questa certificazione rafforza la nostra missione di offrire un’assistenza di qualità e conferma il nostro impegno verso una cultura aziendale inclusiva, che sostiene l’empowerment di ogni individuo e che rispetta e valorizza la diversità» – ha detto l’Amministratore Delegato del Gruppo Sara Tosi.