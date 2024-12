Pioggia di iscritti all’Ecomaratona di Milano

È davvero clamoroso il successo che la prima edizione dell’Ecomaratona di Milano sta riscuotendo. L’appuntamento di domenica 15 dicembre, disegnato nell’affascinante scenario dell’Ippodromo di San Siro grazie alla collaborazione di Snaitech, sta per toccare il tetto dei 300 partecipanti, distribuiti fra le tre prove previste e il numero è destinato a ingrandirsi considerando le adesioni dell’ultima settimana.

È la dimostrazione che la scelta del Club Super Marathon Italia d’investire su Milano, soprattutto ora che la città è considerata una delle più attive in tutta Europa nell’ambito del podismo, è quella giusta. Merito anche del percorso, un circuito di 4.300 metri che i concorrenti affronteranno più volte in base alla gara. Un tracciato esaltante dal punto di vista scenografico se si considera lo sguardo sulla Skyline di City Life da una parte e il monumento sportivo che è lo stadio Giuseppe Meazza dall’altra.

Il tracciato si snoderà lungo Via Diomede e all’interno dell’impianto andando anche a sfociare sulla nuovissima pista del trotto per poi immettersi nel sottopasso e tornare al punto di partenza, posto sotto la tribuna liberty dove è previsto il Marathon Village.

Corsa ma non solo perché nella zona di partenza/arrivo verrà innanzitutto attrezzata una zona per i più piccoli con tante attività a loro disposizione, poi l’utilizzo del ristorante Ribot con il suo apprezzatissimo Ristoro Gourmet che ben conoscono coloro che hanno partecipato alla Milano City Marathon di aprile. La partenza sarò data alle ore 9:00 per tutte le distanze previste. Il costo di partecipazione è di 60 euro per la maratona, 30 per la mezza e 20 per la 10 km con termine il 13 dicembre. Chi aderirà il giorno di gara dovrà versare 5 euro in più. Premiazioni riservate ai primi 3 di ogni distanza, sia assoluti che di categoria. I

pettorali potranno essere ritirati già al sabato dalle 14:30 alle 19:30 oppure domenica dalle 7:30 alle 8:30. A tutti una speciale medaglia ricordo, per una “prima” destinata a restare nel tempo.

Per informazioni: Club Super Marathon Italia, www.clubsupermarathon.it