Pro Patria a Lumezzane per spezzare il mal di trasferta, “Riprendiamoci quanto lasciato indietro”

Per raddrizzare la classifica prima delle feste di Natale e della fine del girone d’andata la Pro Patria deve interrompere un vizio sicuramente poco apprezzato dai suoi tifosi “fedelissimi” – quelli sempre presenti nel settore ospiti di ogni stadio del Nord Italia – un vizio capitale per una squadra di calcio del settore professionistico, ovvero il conto aperto di sconfitte lontano dallo Speroni. Filotto negativo che non può essere portato ulteriormente avanti e interrotto già domani, sabato 7 dicembre (ore 15), nella gara contro il Lumezzane, valida per il 18esimo turno di campionato.

Nelle ultime tre trasferte (Arzignano, Atalanta U23 e Alcione) i tigrotti di Busto Arsizio hanno infatti sprecato occasioni importanti, gettato alle ortiche punti già in tasca (nefasti i finali di partita con Arzignano e Atalanta) e alla fine sono rimasti senza nulla in mano, andando così a complicare una classifica al momento di basso profilo, da zona playout, al sedicesimo posto. Una postazione vicino al maelstrom delle Acque Nere dove non è mai bello navigare e dove la Pro Patria, a furia di piccoli passi, anzi delle leggere remate, è stata risucchiata anche a causa dei troppi pareggi, 10 in 17 gare, l’ultimo, doloroso per come è arrivato, settimana scorsa contro la Pro Vercelli.

Chi non fa compromessi con la “x” sono invece i valgobbini del Lumezzane. Nelle mura amiche dello stadio Saleri i rossoblu non hanno mai pareggiato, ottenendo 4 vittorie (3 quelle fuori casa) ma anche 4 delle 5 sconfitte complessive, stesso numero di inciampi della Pro Patria che però guarda dal basso i bresciani, settimi, a -10 punti. Punto di forza del 433 a trazione offensiva del “Lume” imposto da mister Arnaldo Franzini, sulla panchina dei bresciani dal 2021, senza dubbio è la grande qualità del centrocampo (il trio Taugourdeau in cabina di regia affiancato da Malotti e Tenkorang offre al tempo stesso tecnica e muscoli) e l’esperienza di alcuni giocatori con esperienza sui campi di Serie A fra cui Gaetano Monachello (prima punta l’anno scorso vincitrice del campionato col Mantova) e il capitano Eros Pisano, “senatore calcistico” ex Varese, Palermo, Genoa, Verona ma nato proprio a Busto Arsizio e cresciuto nell’Antoniana. Tuttavia la presenza di Pisano per il match di domani è ancora da confermare, con Franzini che in settimana ha parlato di “emergenza” per la difesa.

SI VINCE A CENTROCAMPO

Proprio il “terzo” centrale del rettangolo verde sarà quello decisivo per la vittoria, almeno secondo la visione di mister Riccardo Colombo, che con Franzini condivide la proverbiale tegola del mal comune in difesa, dove oltre i due lungodegenti Lombardoni e Travaglini potrebbe essere affiancanti in infermeria da Sassaro, mentre Alcibiade potrebbe essere recuperato dopo la sostituzione obbligata di domenica. Anche Beretta dovrebbe rientrare tra i convocati dopo gli stop delle ultime settimane.

«Il Lumezzane ha sempre fatto delle ottime prestazioni, raccogliendo meno di quanto prodotto in campo – commenta il mister in sala stampa -. Per portare la vittoria a casa sarà necessaria una grandissima prestazione. Hanno sicuramente grossa qualità in mezzo al campo, hanno un regista importante per la categoria, Taugourdeau, che calcia davvero bene, poi anche Tenkorang e ancora Malotti, un’ottima mezzala dotata di un macino importante. Noi sappiamo che domani la partita si farà lì in mezzo al campo, se vinciamo i duelli lì in mezzo abbiamo ottime possibilità di portare a casa la partita».

“CONTRO LA PRO VERCELLI COME SE AVESSIMO PERSO”

«Che settimana è stata quella dopo il pareggio subito al 90′ contro la Pro Vercelli? Abbiamo lavorato molto sulla testa, perché ci sentivamo come se domenica avessimo perso. Però nel calcio ogni settimana si azzera tutto e noi abbiamo la possibilità di reagire, lavorare e alzare la testa. È quello che sappiamo fare, è quello che dobbiamo fare in questo momento in cui serve avere rabbia e fame per prenderci i punti che ci mancano da troppe partite e che ci siamo lasciati sfuggire per dettagli».

“SIAMO GIOVANI, I PUNTI PESANO E NE ABBIAMO PERSI TROPPI”

«Cosa non ha funzionato domenica? In certi frangenti la vittoria è troppo importante, è troppo importante non prendere goal e una ripartenza al novantesimo. Forse deriva dal fatto che siamo giovani, questo sicuramente, ma dobbiamo fare grandissimi passi in avanti. I punti pesano e in questo mese abbiamo perso tanti punti».

Per l’esattezza negli ultimi 8 turni sono appena 5 i punti racimolati sui 24 a disposizione: leggermente di più del 20%.