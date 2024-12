Problema furti, Lista Viviamo Induno Olona: “Cosa fa l’amministrazione a riguardo?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lista Viviamo Induno Olona sulla situazione furti in città

Purtroppo registriamo un’impennata dei furti ad Induno Olona. Anzitutto esprimiamo la nostra solidarietà ai cittadini colpiti da tali eventi.

Fino all’anno scorso i leoni da tastiera pilotati incolpavano l’amministrazione comunale in carica, oggi o tacciono clamorosamente (come su tante altre cose) o la colpa è di chi governa a Roma…

Il Vicesindaco Brenna – anche se la Delega alla Sicurezza è in mano al Sindaco – non trova di meglio che scaricare la responsabilità su chi ha amministrato prima parlando di buco nella videosorveglianza.

Innanzitutto bisogna ricordare che grazie ai numerosi investimenti fatti dalla precedente amministrazione, Induno Olona ha un sistema di videosorveglianza tra i più sviluppati ed efficienti della provincia di Varese. Lo stesso è controllato in tempo reale dalla nostra Polizia Locale e può essere visionato (come già avvenuto con successo numerose volte) a richiesta dalle altre forze dell’ordine.

Si può fare una scelta tecnica in più e mettere in rete i nostri dati, ma non si può vendere la bufala che le immagini possano essere viste in diretta da altri. L’unico vantaggio è un più veloce trasferimento di dati.

Se va fatto, che il Vicesindaco Brenna si metta al lavoro.

Veniamo infine a due domande su cosa è possibile fare oggi e ci chiediamo se è stato fatto da chi oggi deve amministrare…

È stato richiesto un incontro con il Prefetto, tramite la convocazione da parte dell’Amministrazione di Induno Olona del tavolo della Sicurezza e Ordine pubblico, per richiedere più controlli in paese da parte delle forze dell’ordine che rispondono dal Prefetto?

È stato previsto un diverso utilizzo della nostra Polizia Locale per concentrare la loro presenza negli orari in cui sono più frequenti i furti?

Come avranno notato i nostri concittadini, in questi mesi non abbiamo portato avanti polemiche strumentali perché riteniamo sia giusto lasciar lavorare chi ha l’onere oggi di amministrare.

In attesa di risposte, auguriamo buon lavoro al Vicesindaco Brenna sperando che la finisca di nascondersi dietro alle parole. Oggi amministra! Si metta a lavorare con gli strumenti che, per legge, ha a disposizione.