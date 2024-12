Progetto di controllo di vicinato, al cinque incontri nei quartieri

Continuano le attività della Polizia locale per migliorare la sicurezza urbana e contrastare la microcriminalità anche con il coinvolgimento dei cittadini. Mentre il progetto di prevenzione delle truffe contro anziani e persone fragili continua a riscuotere l’interesse di numerosi cittadini sia agli incontri organizzati nei quartieri, sia ai gazebo posizionati al mercato, riparte il progetto di controllo del vicinato, un altro strumento di prevenzione della delinquenza, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia.

Fare “Controllo del Vicinato” significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il “far sapere” che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri “reati occasionali” potranno essere limitati. Chi volesse saperne di più è invitato a partecipare agli incontri di presentazione che si terranno:

– 4 dicembre ore 20:30 Oratorio di Beata Giuliana (Piazzale Beata Giuliana)

– 9 dicembre ore 15:30 SS Apostoli (Piazzale Cairoli)

– 11 dicembre ore 15:30 Sala Conferenze Oratorio di Borsano (P.zza Don Gallarini

2a)

– 13 dicembre ore 20:45 Oratorio di Madonna Regina (via Favana 30)

– 18 dicembre ore 16:00 Centro Anziani S. Anna (via Cairate 21).