Quando Charlie Yelverton insegnò “l’alfabeto del basket” a Kobe Bryant

Meno 2. Non è il risultato di qualche partita ma il conto alla rovescia che ci porterà alla pubblicazione dell’ultima puntata di “Cara VareseNews”, la serie di podcast realizzati dal nostro giornale in collaborazione con Chora Media.

Una puntata speciale che è anche un regalo di Natale ai nostri lettori, perché giovedì 18 racconteremo la storia di uno sportivo che ha contribuito alla leggenda della Pallacanestro Varese: Charlie Yelverton.

Un campione che oltre ad aver raggiunto risultati di primissimo piano sul campo da basket (con Varese ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1975 e lo scudetto nel 1978) ha incrociato la propria strada con quella di vere e proprie leggende. Una di queste era un ragazzino americano cresciuto in Italia dove aveva seguito il padre giocatore.

Il suo nome era Kobe Bryant e prima di diventare il “Mamba” letale con la maglia dei Los Angeles Lakers, quando non era ancora adolescente, ebbe Yelverton come “maestro” di tecnica cestistica per iniziativa di papà Joe.

Nel podcast è proprio Charlie a ricordare quella esperienza con il giovanissimo Kobe, cui l’ex giocatore di Varese insegnò quello che lui chiama “l’alfabeto del basket”. Una serie di esercizi in palleggio con cui sono ricreate le lettere dell’alfabeto per padroneggiare al meglio la palla a spicchi. Meno due, abbiamo detto: giovedì ascolterete tutto.